Mihai Bendeac, conflict cu Cheloo! Criză de nervi la masa juriului. E prima dată în istoria emisiunii când se întâmplă asta

Mihai Bendeac a avut o ieșire nervoasă în cadrul emisiunii la care este jurat. Toți ceilalți membri de la masa juraților au rămas stupefiați de reacția lui Bendeac și, inițial, nu au știut ce se întâmplă.

În timpul unui număr de magie inedit în care magicianul a fost prezent în emisiune prin intermeiul unei sesiuni pe Skype, Mihai Bendeac și-a ieșit din minți și a aruncat cu tabela în masa,

reușind, astfel, să o spargă. Se pare că juratul a fost foarte iritat din cauza că numărul de magie i se părea foarte interesant și era de-a dreptul captivat în acele momente, iar Cheloo și noua colega de la masa juraților, Ana Morodan, vorbeau pe lângă subiect și întrerupeau de multe ori numărul de magie.

De aici până la o ieșire nervoasă nu a fost decât un pas în cazul lui Mihai Bendeac. Actorul a mărturist că într-adevăr s-a enervat și că, probabil, a fost cea mai mare descărcare nervoasă din toți cei 6 ani de când este jurat în cadrul emisiunii.

„Nu știu de ce Mihai s-a enervat pe Cheloo, că ăștia doi vorbesc telepatic”, a spus Ana Morodan.

„Am avut poate cea mai mare descărcare nervoasă din acești șase ani. S-a acumulat toată energia și mi se părea șocant că eu sunt captivat, deși am văzut sute de oameni pe scenă”, a

spus și Bendeac în culise.

Mihai Bendeac [Sursa foto: Instagram]

Cum și-a sărbătorit Bendec ziua de naștere

Mihai Bendeac a împlinit vârsta de 39 de ani în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Actorul nu obișnuiește să-și serbeze ziua de naștere, așa că, și această zi l-a prins pe actor pe platourile de filmare.

„Ne pregătim de spectacol. M-a luat un pic de la corazon, am crezut că am făcut ceva rău. Sunt extrem de energizat. Sunt emoționat ca de fiecare dată înainte de spectacol și pentru faptul că împlinesc 39 de ani. Am primit foarte multe mesaje de felicitare. Eu cred că toată lumea care mă cunoaște reprezintă grupul de admiratori, de exemplu Ilona. Este foarte greu să trăiești în jurul meu și să nu fii un mare admirator. (…) Nu fac niciodată nimic special de ziua mea. Am primit cadoul din partea părinților de acum o săptămână, pentru că ei nu au răbdare cu chestiile astea”, a declarat Mihai Bendeac.