Mihai Bendeac, despre cine-i ține de urât noaptea în pat! Actorul a dat cărțile pe față: „Dorm cu el în fiecare noapte”

Nu este niciun secret faptul că Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciați actori. De-a lungul timpului, el s-a făcut remarcat în show-urile de divertisment cu care a doborât raitinguri, iar în concepția românilor, el este cel care trebuie să întrețină atmosfera și omul care are mereu glumele

la el. Doar că realitatea stă cu totul altfel, spune actorul.

Mihai Bendeac a explicat că pentru el atârnă foarte greu pe umeri faptul că oamenii cred că el este cel care trebuie să întrețină atmosfera acolo unde se duce. Acesta spune că ceea ce se vede pe scenă și la televizor este un personaj, iar el în viața de zi cu zi este cu totul altă persoană.

„Stii care este cea mai mare temere a mea si cea mai mare anxietate pe care o am?! Faptul ca oameni au senzatia ca a venit responsabilul cu distractia. Este cel mai greu lucru cu care trebuie sa traiesc. Eu din trei zile, doua sunt la pamant din punct de vedere psihic, eu pot sa ma montez cand intru pe scenă, pentru ca sunt un personaz. Altminteri, eu nu sunt sufletul petrecerii in viata de toate zilele”, a declarat Bendeac în podcastul lui Cătălin Măruță.

Mihai Bendeac [Sursa foto: Instagram]

Cine nu lipsește din patul lui Mihai Bendeac?!

Actorul a lăsat pe toată lumea cu gura căscată, după ce a dezvăluit cine este cel alătrui de care nu se dezlipește noaptea, în pat. Mihai Bendeac spune fără să aibă vreo urmă de rușine că la 38 de ani doarme cu un ursuleț Mai mult, dacă o domnișoară i se alătură într-o noapte, ei bine, ea trebuie

să-l țină pe Ted în brațe.

„Cu un ursulet, cu ursulețul Ted, din filmul cu acelasi nume, cu care dorm in fiecare noapte. Un ursulet cu care l-am primit de la o persoana foarte dragă. In ultimul timp, mi-a fost rusine sa sa-l iau cu mine in turnee.

Nu dorm in toate noptile vietii mele doar cu un ursulet. Uneori se intampla sa mai dorm si cu o persoana de sex feminin, dar persoana trebuie sa tina ursuletul. Eu tin persoana si persoana trebuie sa tina ursuletul”, a mai dezvăluit actorul.

Mihai Bendeac [Sursa foto: Captură video ]

Mihai Bendeac, despre dependența de somnifere: „O să merg la un centru și o să mă pun pe picioare”

Actorul recunoaște că gândurile sale îl țin treaz, așa că are nevoie de ajutor pentru a se odihni. În urmă cu mai bine de un deceniu, Mihai Bendeac a început să folosească somniferele, iar de atunci nu a mai putut să se oprească. Vedeta conștientizează că acest lucru este o problemă și are în plan să se trateze.

„De cele mai multe ori ma trezesc la ore diferite. Primele doua ore sunt cele mai complicate din cauza faptului ca iau somnifere. Dimineata este o perioada pana cand creierul isi revine din efectele somniferelor. Inainte era mai usor ca luam un somnifer inainte sa ma culc si acum ma trezesc dupa 4 ore si mai iau unul.

Sunt extrem de multe motive pentru care le iau. La un moment dat trebuie sa mi fac timp si sa merg trei saptamani- o luna undeva intr-un centru si sa ma pun pe picioare. N-am incercat pana acum din comoditate, frica.

Eu am inceput sa iau de pe la 21-22 de ani diferite chestii. Am luat una foarte puternica si n-am sa uit toata viata mea. Eram in pat, era un aer conditionat care batea spre pat, am luat pastila si ma uitam la tv, la un talk show, si la un moment dat am auzit din ecran: „Dar domnul Bendeac ce face?”. Am inceput sa merg, nu ma ascultau picioarele, m-am intins si dupa cand am deschis ochii trecusera 8 ore, eram inghetat. (...) A fost dragoste la prima vedere, am zis: ”Asa se doarme”, a mai explicat Mihai Bendeac în cadrul podcastului.