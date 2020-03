Mihai Bendeac este în doliu! Bunicul său s-a stins din viață:

Mama lui Mihai Bendeac este cea care a făcut anunțul dureros.

Familia lui Mihai Bendeac este în doliu

Mihai Bendeac trece printr-o perioadă grea. Bunicul din partea mamei sale s-a stins din viaţă astăzi.

Mama actorului, Emilia Bendeac, a făcut anunțul dureros:

“M-am gândit să pun o poză dar era prea banal, nu îl reprezenta pe el. Când o să vedeți cerul senin și o să vedeți o stea foarte strălucitoare să știți că este el. Te iubesc tata, Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină” sunt gândurile scrise de Emilia Bendeac pe contul său de Facebook.

Fanii actorului i-au transmis mesaje de condoleanțe

“Condoleante! Sa se odihneasca in pace! Un mare luptator. Dumnezeu sa-l aiba in paza! Suntem alaturi de voi”, “Nu știu de ce dar m-am gândit la Mihai imediat ce am citit! Știu cât de mult l-a iubit! Bunicul meu a murit anul trecut in luna Septembrie și încă îmi este foarte greu să accept dar rămâne viu in amintirea mea pt ca m-a crescut și l-am iubit din toată inima!

Dumnezeu să-l odihnească iar voi să treceți in putere peste acest moment! Îmi era drag bunicul lui Mihai! Un om foarte blând și bun! Se putea vedea asta și din felul cum vorbea tot timpul Mihai despre el!”, “Sincere condoleanțe, Dumnezeu să îl odihnească în pace. Drum bun spre stele, om înțelept și simpatic” sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fani.