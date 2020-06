In articol:

Mihai Bendeac s-a aflat în aceeași situație cu cea a lui Alexandru Bălan, cunoscut ca și Colo. Vloggerul Alexandru Balan a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a facut declaratii controversate, instigand la violenta si viol. Acum toata lumea si-a adus aminte ca si Mihai Bendeac a avut o iesire deplasata, amuzandu-se teribil de trauma unei tinere care a povestit cum a fost violata de un coleg de liceu.

In urma cu cativa ani, Ana Mocanu, colega de emisiune a Loredanei Chivu, povestea cu lacrimi in ochi cum a fost abuzata sexual de un tanar pe care il considera prieten. Cand a auzit, Mihai Bendeac a inceput sa rada si sa se amuze.

Ana Maria Mocanu violata de un coleg: "A fost cel mai greu moment din viata mea"

”Îmi aduc aminte şi nu îmi face bine. Eram doar un copil, eram la liceu. Acolo aveam un grup de prieteni cu care mă ajutam la lecţii. Recunosc că eram mai naivă ca adolescentă şi am foarte mare încredere în oameni şi sunt des păcălită. Băiatul respectiv făcea parte din grupul nostru de prieteni. Credeam că aşa este el, mai afectuos, dar...

Făceam liceul în zona Vitan, e o zonă mai întunecată. S-a oferit să mă conducă acasă pentru că era mai mare şi avea permis. Eu, ştiindu-l din liceu, aveam oarece încredere în el. Nu m-a dus acasă, a oprit maşina şi a început să fie foarte violent cu mine şi verbal şi fizic. A fost cel mai greu moment din viaţa mea. Nu aş vrea să treacă nimeni prin aşa ceva. M-a bruscat, eu am început să plâng. Am reuşit să scap. Mi-a fost mult timp teamă să mai merg la liceu. De aceea, în prima sesiune a Bacalaureatului am şi picat.

Mi-a fost teamă să povestesc, nu am spus nimănui până acum aşa ceva. Nici acum nu mi-am revenit, la zece ani de la eveniment. Nu puteam să îmi sun familia şi să le spun, nu am vrut să îi supăr. Eu pe ei îi iubesc cel mai mult din viaţa asta, ei erau plecaţi. Eu mă chinuiam singură, eram cu responsabilităţi şi nu doream să îi îngrijorez. Am crezut că trebuie să fiu mai puternică, să mă duc la şedinţe de consiliere şi să îmi revin singură”, povestea, in urma cu cativa ani, fosta asistenta de televiziune Ana-Maria Mocanu.

Reactia deplasata a lui Mihai Bendeac: "Ba, nasol! Ba, esti nebun?!"

"Inceputul este fabulos! Ana Maria Mocanu a fost violata! Ba, nasol! Ana Maria Mocanu fiind o faptura. Auzi: 'Recunosc ca eram mai naiva'. Asta e pe sistemul 'ma impiedic des'. Vitanul e Las Vegas pe langa Ferentari si Rahova", a ironizat-o Mihai Bendeac, in hohote de ras.

"Bai, esti nebun? D-aia a picat la Bac in prima sesiune, ca a fost violata. Este monumentala aceasta declaratie, este cea mai tare declaratie pe care eu am auzit-o in ultimul timp. Deci Ana-Maria Mocanu nu a luat bacalaureatul pentru ca a fost violata. Maicuta!", s-a amuzat actorul Mihai Bendeac.