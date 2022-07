Mihai Bendeac, mesaj emoționant de ziua de naștere a tatălui său! Câți ani a împlinit Dănuț Bendeac: „Ți-ai dedicat existența pentru mine”

In articol:

Mihai Bendeac a avut motive de mari sărbătoare ieri. Una dintre cele mai importante persoane din viața lui a mai înaintat în vârstă cu încă un an, așa că actorul nu a putut trece cu vederea această zi specială.

Dănuț Bendeac, tatăl lui Mihai Bendeac, a împlinit vârsta de 62 de ani. Cu această ocazie specială, actorul a postat în mediul online un mesaj emoționant pentru cel care i-a dat viață.

Mihai Bendeac a împărtășit cu fanii lui din mediul online bucuria de care a avut parte ieri. Familia este foarte importantă pentru actor și se simte atașat de părinții lui la fel ca în copilărie. Cu ocazia zilei de naștere a tatălui său, a scris pe rețelele de socializare câteva rânduri pentru tatăl său, alături de o fotografie.

Mihai Bendeac și-a sărbătorit tatăl

Mihai Bendeac împărtășește cu fanii din mediul online cele mai importante evenimente din viața lui.

Actorul a scotocit în arhiva personală și a făcut publice două fotografii de acum mulți ani, din momente diferite din viața lui, în care se afla alături de tatăl său.

Mihai Bendeac este extrem de recunoscător tatălui său pentru sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului pentru familie. Nu a ezitat să îi mulțumească și să-i declare faptul că iubirea pe care i-o poartă crește pe zi ce trece.

„La mulți ani, tata! Te iubesc din ce în ce mai mult cu fiecare zi, cu fiecare an... Mulțumesc pentru felul în care ți-ai dedicat existența pentru mine, mama și Andrei.”, a scris Mihai Bendeac pe rețelele de socializare.

Mihai Bendeac nu duce grija facturilor

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai cunoscuți burlaci din țara noastră. Cu toate că are mai bine de 4 decenii de viață, cel care se ocupă de tot ceea ce ține de finanțe, inclusiv de cele ale lui, este tatăl său, Dănuț Bendeac.

„Până la 38 de ani nu am plătit nimic, nu am plătit nicio factură. Păi, da, dar eu dau, toți banii ăia se duc acolo, într-un cont de-al meu. Tata de acolo plătește tot. Eu nu știu câți bani am, am un cont pe care îmi bagă el bani din când în când”, a spus Mihai Bendeac la un moment dat.