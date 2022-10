Mihai Bendeac s-a „lepădat” de religia în care a fost botezat. Pe ce cale a pornit acum actorul: „Tot ce vreau se împlinește”

In articol:

Mihai Bendeac este unul din actorii de la noi care debordează de sinceritatea atât în mediul online, cât și pe micul ecran.

Însă, ce nu știu mulți dintre fanii săi este faptul că celebrul comediant a renunțat în urmă cu ceva timp la religia sub care a fost botezat.

Citeste si: Mihai Bendeac, mesaj emoționant de ziua de naștere a tatălui său! Câți ani a împlinit Dănuț Bendeac: „Ți-ai dedicat existența pentru mine”

Citeste si: Geta Sterp, criză de nervi după nuntă! Ce s-a întâmplat cu sora lui Culiță Sterp: „Nu aveți creier”- kfetele.ro

Citeste si: Cum te poți lăsa de fumat. Părintele Calistrat: "De fiecare țigară pe care o fumezi, spui..."- bzi.ro

Mihai Bendeac: ”Vreau neapărat în Iad”

Despre acest aspect a vorbit acum actorul la TV, justificându-și decizia și spunând că, deși a renunțat la ortodoxism, nu a pornit pe niciun alt drum religios.

El spune că deși crede în Dumnezeu, nu crede în religie, de aici și decizia sa. Mai mult decât atât, un rol important în a se lepădata de religia creștin ortodoxă l-au jucat și oamenii din jurul său și viziunea acestora asupra a ceea ce înseamnă de fapt credința.

„Nu cred în ideea de religie. Mi-e milă de credincioșii ortodocși. Părerea lor despre Dumnezeu este jignitoare. O divinitate absurdă, veșnic îmbufnată, oricând gata să pedepsească, să dea boli cui râde de ea, să blesteme generații întregi pentru o ‘greșeală’ a cuiva… Așa dobitoc?! Dacă asta ar fi divinitatea… Sunt mai bun. Și i-aș transmite că vreau neapărat în Iad”, a spus Mihai Bendeac la TV.

De asemenea, el mai spune că, deși a renunțat la religie, nu a urmat o altă cale, însă a continuat să-L iubească pe Dumnezeu, să creadă în El și astfel viața i s-a schimbat radical.

Citeste si: Anunțul prin care Mihai Bendeac și-a surprins fanii: ”Am trecut printr-o perioadă complexă”. Ce decizie a luat acum actorul: „Sunt în prag de 40 de ani”

De când nu mai face parte din niciun cult religios, Mihai Bendeac spune că viața sa a căpătat un sens mai bun, este mai norocos, are parte de mai multe reușite și simte că poate face orice își dorește.

„Având în vedere că am renunțat la religia ortodoxă în urmă cu ceva ani, multă lume mă întreabă dacă mai cred în Dumnezeu și dacă am îmbrățișat altă religie. Nu am o problema cu a răspunde. Îl iubesc pe Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care am renunțat la o religie care o folosește. Nu, nu am îmbrățișat ‘altă religie’. Dar pot spune, clar și apăsat, că scientologia mi-a schimbat viața. În ce mod? Dacă vă spun că tot ce vreau se împlinește, mă credeți? Prieteni, dacă vă tăiați o mână sau un picior, vi se schimbă personalitatea? Totul e în minte. Dar nu în cea pe care o știți. Sunteți datori față de voi să știți cine sunteți”, a mai explicat comediantul.