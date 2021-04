Mihai Bendeac și Gabriel Tamaș aproape că s-au luat la bătaie! Actorul povestește de la ce a pornit conflictul: „Eu eram cu o fată...”

In articol:

Spiritele s-au încins între Mihai Bendeac și Gabi Tamaș, care au fost la un pas să facă un adevărat show de box într-un club din Centrul Vechi al Capitalei, în urmă cu mai mulți ani. Se pare că incidentul a fost alimentat și de faptul că ambii consumaseră o cantitate însemnată de alcool, iar până la iscarea unui adevărat conflict între ei a mai fost puțin.

Mihai Bendeac[Sursa foto: Instagram]

Mihai Bendeac și Gabi Tamaș, la un pas de bătaie! Motivul scandalului

Totul s-a întâmplat într-un local de fițe din Centrul Bucureștiului. Atât fotbalistul, dar și actorul au consumat foarte mult alcool. La un moment dat, Gabi Tamaș și-a dat tricoul jos și l-a provocat pe actor să se bată cu el. Acesta a refuzat inițial, însă după ce sportivul s-a purtat urât cu partenera lui Bendeac nu a mai fost cale de întoarcele. Mihai și-a dat și el tricoul jos și a început conflictul. Să nu vâ gândiți că cei doi s-au și bătut, căci nici pe departe. Lupta lor a fost întreruptă de bodyguarzii clubului care i-au calmat.

„Era cinci dimineața, eram în Centrul Vechi. Eu mă îmbătasem foarte tare, el se îmbătase foarte tare și știu că la un moment dat și-a dat tricoul jos și-a zis: «Hai să ne batem!». Cred că eram cu o fată, o colegă, care i-a spus ceva, el i-a răspuns urât și atunci mi-am dat și eu tricoul jos. Era o diferență între cum arăta Gabi Tamaș și cum arătam eu. Ha, ha, ha! Au intervenit bodyguarzii și ne-am despărțit amiabil până la urmă”, a dezvăluit Mihai Bendeac, potrivit GSP.

Dacă în mușchi nu s-au întrecut, ei bine nu la fel putem spune despre băutură. Mihai Bendeac recunoaște că bea foarte mult alcool, însă nici pe departe cât Gabi Tamaș. Cel mai mult actorul a reușit să „dovedească” 38 de shoturi.

„Pe mine m-a fascinat… Eu când ies beau foarte mult. Beau mult, mult. Adică, într-o seară am numărat și am băut 38 de shoturi. Ăla a fost un record filmat. Atunci am băut și eu tot shoturi. Cât beam eu două shoturi, Tamaș bea zece. Adică era… Am zic, vezi domne, ce înseamnă totuși profesionistul! Un mare profesionist. Un mare profesionist! Ha, ha, ha! Și la băutură, și la fotbal”, a mai adăugat actorul.