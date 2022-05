Mihai Bobonete, acuzații dure la adresa primarului Sectorului 1! Ce a putut spune despre Clotilde Armand pe internet: „Sunteți cel mai degeaba”

In articol:

Mihai Bobonete a reușit, din nou, să-și surprindă fanii din mediul online, asta pentru că recent, actorul a scris un mesaj pe pagina personală de Facebook, acolo unde se adresa direct primarului Sectorului 1, respectiv Clotilde Armand.

Mai precis, comediantul a publicat câteva imagini alături de mesajul respectiv, reproșându-i edilului că străzile sunt neasfaltate de mai bine de zece ani. La seria de acuzații, Mihai Bobonete a primit chiar și un răspuns din partea lui Clotilde Armand.

„Sper să aveți numai drumuri ca acesta toată viața asta”

Mihai Bobonete nu s-a mai putut abține și extrem de indignat, acesta a scris un mesaj pe pagina personală de Facebook, postarea sa adresându-se direct primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, dar și edilului Capitalei, Nicușor Dan.

Actorul a fotografiat drumul pe care trece de câteva ori pe zi, acesta fiind neasfaltat, iar comediantul a cerut câteva explicații, dorind să știe de ce nu face nimeni nimic în privința acestui aspect.

„Sper ca toate drumurile pe care le mai aveți de făcut în viața asta să fie la fel ca bucata asta de șosea pe care merg de 10 ori pe zi. Eu împreună cu cei doi copii ai mei care mă întreabă tot timpul de ce nu vine nimeni de 10 ani încoace să pună un asfalt.

De fapt, m-am razgândit, sper să aveți numai drumuri ca acesta toată viața asta și după ea la fel. Și mai sper că într-o zi, ăstora care ocupă funcții atât de înalte să vi se facă atât de rușine de incompetență și de neputință, încât să vi se rupă pantalonii la fiecare strănut până la 90 de ani. Și să găsiți tot timpul coajă de nuca în cozonac! Să nu-mi începeți acum că nu ține de noi, că e la capitală, că mai sunt situații… Acum o săptămână am auzit o declarație care reflectă fix potența unui primar.

«Eu știu că toate linoleurile din tramvaiele bucureștene trebuie schimbate, dar nu avem bani!». Domnul Nicușor, eu știu că aș face surf, dar nu am placă și mai știu unele lucruri. Nu am chef și mi-e și scârbă să vi le spun că sigur găsiți o scuză la toate. Doamna Clotilde sunteți cel mai degeaba”, este mesajul scris de Mihai Bobonete.

Care a fost răspunsul lui Clotilde Armand

Reacția lui Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, nu a întârziat să apară, așa că edilul a răspuns imediat. Aceasta a explicat că porțiunea fotografiată de Mihai Bobonete aparține de Primăria Capitalei, motiv pentru care Primăria Sectorului 1 nu poate interveni în acest sens.

Mai mult decât atât, Clotilde Armand a mai precizat că își cere scuze față de toți locatarii și pentru toate neplăcerile.

„Această porțiune aparține de Primăria Capitalei iar Primăria Sectorului 1 nu are cum să intervină. Nu are cadru legal. Anul trecut am mai reamintit asta. Acum, pentru disconfortul creat eu sunt pregătită să îmi cer iertare tuturor locuitorilor din zona asta.

Dar scuzele mele nu vor asfalta drumul și nici nu vor folosi. Așa că am sunat la Administrația Străzilor să se ocupe de drum. Să nu se mai repete situația voi propune Consiliului local un proiect de hotărâre prin care să preluăm noi strada Jandarmeriei la Sectorul 1.

Profit de ocazie să reamintesc că am mai propus Consiliului local preluarea mai multor străzi cu probleme aflate în Sectorul 1 pentru modernizarea lor dar alianța PSD și PNL au refuzat sistematic să voteze. Rezultatul? Degeaba – așa cum bine spuneți”, a spus Clotilde Armand.