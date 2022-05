Mihai Bobonete, confundat cu unul dintre frații Dolănescu. Momentul stânjenitor de care a avut parte într-o benzinărie: "Se uita așa, lung, la mine"

In articol:

Mihai Bobonete a avut parte de o întâmplare extrem de amuzantă, în timp ce se afla într-o benzinărie, pe Valea Oltului. Actorul a povestit că la un moment dat vânzătoarea l-a confundat cu unul dintre fiii lui Ion Dolănescu. De aici și până la un moment stânjenitor nu a mai fost decât un pas, căci femeia a

început să-l critice pe comediant pentru întregul scandal cu moștenirea, neștiind, de fapt, cine este în realitate.

Mihai Bobonete, confundat cu unul dintre frații Dolănescu

Mihai Bobonete s-a confruntat cu o situație amuzantă în urmă cu ceva vreme, în timp ce se întorcea de la filmări. Actorul a povestit recent, în cadrul propriului podcast, că la un moment dat o femeie care lucra într-o benzinărie l-a confundat cu unul dintre fiii lui Ion Dolănescu.

Vânzătoarea nu numai că l-a privit insistent, dar a ținut să poarte și o discuție cu acesta: "Eram fără mustață, după o filmare, la o benzinărie de pe Valea Oltului. Aveam un spectacol la Sibiu. Doamna de la casă se uită așa, lung, la mine și-mi zice: 'Să știți că apreciez foarte mult ceea ce faceți. Aveți spectacol? Dacă nu vă deranjează, aș vrea să vă dau un sfat!' Clar, am zis că da. 'E urât ce faceți cu fratele dumneavoastră, mai ales în amintirea tatălui dumneavoastră. E urât după moartea lui să vă certați!', mi-a spus.", a dezvăluit comediantul.

Mihai Bobonete [Sursa foto: Captură video]

"Am avut nerușinarea să nu-i spun cine sunt!"

Deși a realizat imediat că este confundat cu altcineva, Mihai Bobonete nu i-a spus angajatei adevărul, ci dimpotrivă, a continuat discuția și a intrat în rolul "personajului": "Mă uit eu la ea, ea la mine, mă gândeam că am plecat de două ore de acasă, când să moară tata, iar frate-miu să apuce să mai meargă și la emisiuni să se certe. Am avut nerușinarea să nu-i spun cine sunt! 'Doamnă, să știți că mai mult e vina lui!', i-am zis.

Am simțit-o clar, ținea cu celălalt, nu cu mine. 'Să știți că domnul Dolănescu s-ar răsuci în mormânt dacă ar vedea ce se întâmplă, asta vă mai zic!', mi-a mai spus și a plecat. Femeia m-a confundat cu unul dintre copiii lui Dolănescu, am intrat și eu pe net, am văzut că era un întreg scandal cu copiii lui Dolănescu.", a mai povestit actorul, în cadrul podcastului său.

Mihai Bobonete [Sursa foto: Captură video]