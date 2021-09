Mihai Bobonete, un tată desăvârșit! Cum a fost filmat actorul, alături de fiul său, în urmă cu puțin timp VIDEO

In articol:

Mihai Bobonete este cu siguranță unul dintre cei mai apreciați comedianți din România. Deși este cunoscut în toată țara, fanii săi știu puține lucruri despre viața personală a actorului.

Ei bine, acesta este căsătorit cu o femeie din anul 2013. Cătălina, cea care i-a fost alături mai bine de 25 de ani, i-a oferit acestuia doi copii, un băiat( Octavian) și o fetiță( Maria).

Și pentru că, pe lângă faptul că este un om cu totul dedicat în cariera sa, Bobonete este și un tată desăvârșit.

Paparazzii WOWbiz l-au surprins pe actor în timp ce își așteaptă băiatul să iasă de la antrenamentele de fotbal. Atent la nevoile lui, dar și la modul în care se descurcă pe teren, comediantul a purtat chiar și o conversație cu fiul lui, într-o pauză.

Actorul îi explică fiului său cum să acționeze pe teren, în așa mod încât să aducă un punct câștigător.

Cu toate acestea, discuția nu a durat prea mult, pentru că băiatul a trebuit să se întoarcă pe teren.

Cine este soția lui Mihai Bobonete?

S-au cunoscut pe vremea când el avea 14 ani, iar soția lui 12. S-au plăcut, au trecut prin multe momente împreună și se pot lăuda de o căsnicie care durează de mai bine de 25 de ani.

„Am cucerit-o foarte devreme, undeva pe la 12 ani ai ei, 14 ai mei. Și uite că avem aproape 25 de ani de când suntem împreună. Așa că… am și uitat cum am cucerit-o. A durat că a trebuit să mă conving, stii… 25 de ani că vreau să rămânem. Glumesc! Am o relație destul de bună cu copiii, nevasta mă iubește, eu o iubesc pe ea așa că suntem fericiți” , declara actorul pentru Viva.

Chiar dacă actorul este cunoscut de o țară întreagă, despre soția acestuia nu se cunosc prea multe detalii, întrucât stă departe de lumina reflectoarelor.

Astfel, ceea ce se cunoaște despre Cătălina este faptul că este absolventă a Facultății de Psihologie și că a ales să profeze ca make-up artist.