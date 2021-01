Mihai Budeanu a fost în stare gravă la spital din cauza coronavirusului! Iată ce mărturisiri face după vindecare

Artistul a stat aproape o lună de zile internat în spital ca urmare a infecției cu COVID-19

Mihai Budeanu a aflat pe pielea lui cum este să fii infectat cu virusul care a îmbolnăvit și răpus milioane de oameni. A trecut prin momente cumplite și este norocos că a scăpat cu viață! Cântărețul a stat aproape o lună pe secția de Terapie Intensivă, unde medicii au făcut tot ce le-a stat în putință să-l vindece. Cadrele medicale susțin că este un miracol că memrbul trupei 3 Sud Est s-a vindecat.

Mihai Budeanu a făcut o formă gravă de COVID-19

Deși astăzi poate să stea liniștit, pentru că perioada critică a trecut, Mihai Budeanu nu poate să uite ceea ce a trăit în ultima lună. Timp de trei sptămâni a stat în spital, pe secția de ATI, având nevoie de ajutor pentru a putea respira.

„Am chemat salvarea și testul PCR a ieșit pozitiv. Starea mea s-a agravat de la o zi la alta. Oxigenul începea să scadă din ce în ce mai mult. Am chemat salvarea, m-a luat. Am ajuns la Medgidia, la secția de ATI. Oxigenul era undeva la 50%, undeva foarte jos. Medicii au spus – ‘un miracol că ai scăpat’”, a declarat Mihai Budeanu la emisiunea Vorbește Lumea

De asemenea, problemele de sănătate de care artisul nu era conștient au făcut ca virusul să

devină mult mai agresiv.

Mihai Budeanu a stat aproximativ o lună în spital [Sursa foto: Facebook]

„A fost ceva ascuns, cred ca undeva la plămâni. Nu știu. La spectacole, ieși transpiri, stai la autografe. Răceli care, în timp, și-au spus cuvântul”, a adăugat artistul.

Ce face Mihai Budeanu de când s-a vindecat

Vindecarea nu a fost un proces prea ușor pentru artist, dar, din fericire, starea lui de sănătate este bună în aceste momente.

„Cazul meu este fericit. Nu am nicio problemă, sechele nu există, memoria e foarte bună. Urc scări, nu am nevoie de lift. Încerc în fiecare zi să-mi găsesc de lucru, ies la plimbare, urc scări. Nu m-am apucat de sală, nu cred că sunt pregătit. O să mai las să mai treacă un timp”, a mai povestit Mihai Budeanu pentru același post de televiziune.