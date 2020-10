Mihai Chirica

Mihai Chirică a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus vineri, 9 octombrie. Primarul din Iași și-a făcut testul cu doar cu o zi în urmă și se pare că acesta a ieșit pozitiv, deși el susține că nu a avut niciun simptom specific infectării cu virusul COVID-19.

Mihai Chirica, depistat pozitiv cu noul coronavirus

Primarul ieșean și-a făcut testul pentru coronavirus, iar rezultatul a ieșit pozitiv. Cu toate acestea, Mihai Chirica a postat un mesaj pe contul său de Facebook, în care anunță că a fost testat și depistat ulterior cu virusul provenit din China. Cu toate acestea, se pare că edilul se simte normal și nu a avut niciun simptom specific infectării cu COVID-19.

"Fidel promisiunii făcute de a fi întotdeauna sincer cu dumneavoastră, concetățenii mei, vreau să vă anunț că am fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19. Am făcut acest test după ce am aflat că o parte dintre colegii de muncă din primărie au contractat noul coronavirus.

Vă anunț că m-am izolat, mă simt normal și că în următoarea perioadă voi urma schema de tratament recomandată de specialiști pentru a ține boala sub control. Imediat ce medicii vor considera că m-am vindecat, mă voi întoarce la muncă. Până atunci, îl desemnez pe domnul viceprimar Radu Botez pentru a prelua atribuțiile de primar, coleg cu care ma voi consulta permanent.

Mihai Chirica, primarul din Iași

Este un moment foarte bun pentru a repeta îndemnurile de a fi responsabili și solidari în această perioadă atât de dificilă pentru toți.

Dragi ieșeni, aveți grijă unii de ceilalți , feriți-va de boală și nu uitați ca sănătatea e un dar .

Vă mulțumesc pentru înțelegere!”, a transmis pe contul de socializare Mihai Chirica.

Totuși, se pare că în cadrul Primăriei din Iași au mai fost semnalate alte patru cazuri de infectare, printre care și viceprimarul Gabriel Harabagiu, la întoarcerea din Grecia, şi directorul Direcţiei de Relaţii Publice şi Transparenţă Decizională din cadrul Primăriei Iaşi, Vasile Tiron.