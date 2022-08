Mihai Costea, dat afară din casă după botezul copilului. Ce a înfuriat-o pe Adelina: "Mi-e rușine să vă spun. Mama copilului meu e în depresie"

In articol:

Deși au devenit părinții unui băiețel, fapt ce mulți ar fi crezut că i-ar face să fie și mai uniți, ei bine, în cazul lor, lucrurile stau cu totul diferit.

Mihai Costea și Adelina Nică sunt la cuțite de o bună perioadă de vreme și pare că nimic nu va rezolva lucrurile agitate dintre ei.

Mihai Costea, dat afară din casă după botezul copilului [Sursa foto: Facebook]

Adelina Nica și Miha Costea au ajuns la cuțite

Conform brunetei, la mijloc nu ar fi vorba despre infidelitate, ci despre multele „prostii” pe care a aflat că le face tatăl copilului ei, acuzându-l pe acesta și de furt, un ceas pe care-l deținea ea dispărând chiar în ziua în care a născut.

Acum, după ce nu a dorit să dezvăluie despre ce ”prostii” este vorba, Adelina Nica vine cu alte acuzații le adresa fostului atacant.

Ea spune că bărbatul în vârstă de 34 de ani, pe care l-a și gonit din căminul conjugal, nu o ajută deloc financiar în ceea ce privește creșterea fiului lor. Conform Adelinei, botezul lui Zian a fost făcut doar din banii ei, fiind vorba de mii de euro pe care ea i-a cheltuit.

”Banii de la botez? Eu am plătit tot, inclusiv lăutarii, tot. Plus florile, 2.000 euro, șampaniile, 1.000 de euro, toate plătite dinainte, fotogrtaf plus video, alți 1000 de euro. I-am spus să achite și el jumătate din toate astea. Nimic. În schimb, nota restaurantului, 45.000 de lei, a fost achitată din banii strânși atunci, la botez. Mi-am dorit un botez de neuitat pentru copilul meu”, a spus Adelina Nică, în cadrul unei emisiuni TV.

Pentru toate relele de care-l acuză, după ce l-a dat afară din casă, Adelina Nica susține că Mihai Costea nu va fi invitat la următoarea petrecere a fiului lor. Ba chiar, orice posibilă întâlnire de cuplu este exclusă, următoarea întrevedere având loc doar la tribunal.

”Sa vedem ce va fi la moț, luna viitoare, pe 25 august. Nici nu va fi invitat. Ne vedem doar la tribunal. Mi-e rușine să vă spun toate astea”, a mai spus mama copilului. Ce-a făcut până acum a fost cum a fost, dar cu asta își semnează sentința. Să nu ajungă într-un loc din care să nu mai iasă”, a mai spus Nica.

De cealaltă parte, Mihai Costea susține că lucrurile nu stau deloc așa cum le expune cea care l-a făcut tată de băiat.

Fostul atacant declară că Adelina Nică ar fi în depresie, de aici și comportamentul ei agresiv față de el. Mai ales că, notează el, există dovezi prin care poate să arate implicarea sa financiară în creșterea lui Zian.

”Mama copilului meu e în depresie și ar trebui să gândească mai mult. Tot ce a spus de botez sunt aberații. A avut ea banii ăștia? Ne facem de râs. Am contribuit financiar în relația cu ea mai mult decât trebuie. Am trimis foarte mulți bani din contul meu în contul ei și pot dovedi”, a replicat Costea.