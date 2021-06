Mihai Csillag, fost concurent la „Chefi la cuțite”, a dispărut! Familia și prietenii, apel disperat pentru a-l găsi

Mihai Csillag [Sursa foto: Captură ] 15:10, iun 20, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Mihai Csillag și-a încercat norocul la show-ul culinar „Chefi la cuțite” pe 1 septembrie 2017. La acea vremea spunea: „Îmi doream să stau cât mai departe de casă şi pentru asta m-am refugiat în bucătărie”.

De trei luni tânărul este de negăsit. Familia lui este disperată, la fel și prietenii. Nu au nicio pistă care ar putea să-i conducă către el, nu a lăsat niciun bilet de adio și nu a spus nimănui absolut nimic.

„Nimeni nu a mai putut să dea de el nici pe messenger, nici pe mail, nici pe nimic. Numărul de telefon al lui este tot timpul închis. Nici fosta lui prietenă, din ce mi-a spus ea, nu ar mai fi vorbit cu el de aproape doi ani de zile, dar foarte rar”, a declarat Răzvan Ivan, bun prieten cu acesta pentru .

Mihai Csillag locuia într-un apartament închiriat din zona Gara de Nord a Capitalei. Ultima dată a fost văzut de un prieten în luna martie, în Brașov.

Mama tânărului e disperată să afle ce s-a întâmplat cu fiul ei.

„Dragi prieteni, am o mare rugăminte la voi, să mă ajutați în găsirea fiului meu care a dispărut fără urmă. Suntem disperați să îl găsim”, a transmis Cristina Csillag pe rețeaua de socializare.

„Sunt foarte multe lucruri care nu se leagă”

Nimeni nu înțelege ce s-a întâmplat, mai ales că avea un comportament destul de ciudat în ultima perioadă. Mihai Csillag ar fi început să-și blocheze de pe rețelele de socializare prietenii. Nu avea vicii și nimeni nu știe unde ar putea fi. Mai mult, era voluntar SMURD și mergea în diverse tabere să gătească pentru copiii cu autism.

„Sunt foarte multe lucruri care nu se leagă. El nu-şi întrerupea niciodată legătura cu prietenii. Brusc a început să blocheze pe toată lumea, a dispărut subit. Era anti-droguri, anti-fumat, anti-alcool. Probleme cu banii nici nu se pune problema”, a mai spus Răzvan Ivan.

Mihai Csillag, poveste dureroasă de familie

Cân a participat la „Chefi la cuțite”, Mihai a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa privată. Părinții săi s-au despărțit, după ce tatăl a devenit un criminal și a fost crescut de bunică până la 11 ani, când femeia s-a stins din viață.

„Mama mea a divorţat de tatăl meu natural pentru că a ajuns la puşcărie pentru crimă, omor deosebit de grav. Bunica pentru mine a fost mamă, a fost tată, a fost de toate. M-a crescut până la 11 ani, când a murit.

(…) Au fost momente în care am căzut în bucătărie şi au venit cei de la SMURD, m-au dus la spital, am stat internat câteva zile până mi-am revenit şi iar am revenit în bucătărie pentru că sunt pasionat. M-am născut să fiu bucătar”, mărturisea Mihai la momentul respectiv.

Familia îi roagă pe toți cei care au orice informație legată de el, să ia legătura prin intermediul Facebook sau să sune la serviciul de urgență 112. Sunt deja trei luni de când niciun apropiat nu mai știe nimic de el.