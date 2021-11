Mihai Făgădaru, antivaccinist convins, a murit răspus de virusul SARS-CoV-2. Ultimele sale cuvinte: „Nu mai pot! Aveţi grijă de copiii mei!”

In articol:

Mihai Făgădaru este un personaj cunoscut în lumea publică. El s-a făcut remarcat după ce a participat la toate manifestațiile anti-pandemie care s-au organizat de la apariția coronavirusului în România. Din nefericire, acesta nu va mai putea să ia parte la proteste, căci a murit în urmă cu puțin timp răpus chiar de virusul SARS-CoV-2, a căror măsuri de prevenție le-a contestat cu vehemență alături de senatoarea Diana

Șoșoacă.

Mihai Făgădaru [Sursa foto: Romania TV]

Unul dintre cei mai aprigi susținători ai Dianei Șoșoacă a murit din cauza coronavirusului

Mihai Făgădaru, în vârstă de 43 de ani, s-a infectat cu coronavirus și a dezvoltat o formă gravă de boală. Nu a mers de la început la spital, ci s-a tratat acasă cu antivirale, doar că virusul a fost mai puternic. În cele din urmă, bărbatul a decis să ceară ajutorul medicilor, dar a ajuns mult prea târziu la spital. Cadrele medicale au vrut să-l intubeze în încercarea de a-i salva viața, dar Mihai Făgăraru a refuzat.

Acesta a murit pe secția de terapie intensivă a unui spital din Capitală, dar nu înainte de a-și înregistra „testamentul”. Acesta a dezvăluit starea în care se afla din cauza infecției cu virusul SARS-CoV-2 și de pe patul de spital și-a rugat rudele să aibă grijă de copiii săi, căci el „nu mai poate” și simțea că se apropie de sfârșit!

„ 90% afectare pulmonară. 80 Diastine aer. Vor să mă intubete. Eu refuz. Mi-e c-o să mor pe-aici. Am vorbit cu avocata să-mi ia semnătură că nu sunt de acord… dar am vorbit cu doctorul Costel. Nu mai pot! Nu mai pot! Aveţi grijă de copiii mei!”, a declarat Mihai Făgădaru, de pe patul de spital.

Mihai Făgădaru era unul dintre cei mai mari susținători ai senatoarei Diana Șoșoacă și, de asemenea, era cunoscut pentru apariţiile sale la protestele anti-COVID, anti-mască, anti-vaccin şi anti-restricţii organizate în piaţa Victoriei şi piaţa Universităţii de-a lungul pandemiei de coronavirus.