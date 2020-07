In articol:

Prezentatorul de televiziune nu s-a mulțumit cu răspunsurile date de Andreea, așa că a mai formulat câteva întrebări, la care cu siguranță așteaptă răspuns.

Mihai Gândea, reacție surpinzătoare la interviul dat de Andreea Esca

Azi noapte, în cadrul emisiunii pe care prezentatorul o moderează, Mihai Gâdea a dat primele declarații în legătură cu interviul dat de Andreea Esca, în care vorbește despre faptul că atât ea, cât și soțul și fiul ei au fost diagnosticați cu Covid-19.Prezentatorul de televiziune a declarat că nu înțelege motivul pentru care toată această situație delicată a fost un total mister.

“Am întreaga compasiune față de Andreea Esca și familia sa. (…). E ceva de rușine, în zilele noastre, să te infectezi? De ce să notifici întreaga presă și să bagi pumnul în gura presei, în condițiile în care era justificat ca cineva care spune știrile în fiecare seară la ora 19 și vorbește despre întreaga lume, despre toți cei care s-au infectat?

I-a speriat faptul că s-a spus că s-au dat bani ca să vorbească despre asta și o serie întreagă de absurdități, situații în care nu prea vrei să te pui. Și când ai de ales între imagine și adevăr, ce alegi? N-ar trebui, ca om de știri, să alegi întotdeauna adevărul? O perioadă de timp, s-ar putea ca asta să te coste. Dar, pe de altă parte, câte alte vieți ai putea să salvezi în momentul în care vorbești despre tine, nu ascunzi asta și nu încerci să te prefaci că nu s-a întâmplat nimic”, a declarat Mihai Gâdea.

Însă, Andreea Esca a vorbit în interviul dat aseară, 20 iulie, ora 19, faptul:“Am ales să vorbesc acum, când am ajuns acasă și răspundem acestor lucruri care au fost așa… de peste tot, într-un moment foarte greu pentru noi. Dar, ca să răspund acestor lucruri, fiecare om cred că are limitele lui și vreau să le mulțumesc tuturor acelora care m-au privit ca pe un om. Sunt un om! Un om care face greșeli, care poate să pățească orice lucru pe care fiecare dintre dumneavoastră îl poate păți. Nu sunt Dumnezeu, nu sunt un robot și, probabil, că asta ta a fost limita mea. Am considerat că într-o asemenea situație, prioritar pentru mine era să mă ocup de sănătatea familiei mele și să ne vedem trecuți de acest lucru, după care să stau la dispoziția oricui și să explic ce s-a întâmplat. Nu e niciun mister, nu e niciun secret, nu e nicio rușine, doar că nu mă simțeam în stare să fac acest lucru și nu mi se părea normal ca eu să dau declarații, după care ar fi urmat o mulțime de alte și alte interviuri într-un moment în care eram foarte panicată și eram foarte preocupată să ne facem bine”.

Prezentatorul a pornit de la premisa că Andreea Esca nu a vrut să dea vreun detaliu despre această situație din cauza faptului că ar fi putut fi acuzată de anumiți oameni. De asemenea, Mihai Gâdea a felicitat-o pe colega lui de breaslă pentru decizia de a împărtăși această experiență cu publicul.

"Oamenii ar putea, prin puterea exemplului, să învețe ceva de aici..”

Mai târziu, prezentatorul a mai declarat faptul că: “Întreaga compasiune și susținere. E dramatic să treci prin așa ceva, să ai soțul la Terapie Intensivă. Dar tocmai pentru că e dramatic, oamenii ar putea, prin puterea exemplului, să învețe ceva de aici” și a lăudat exemplul cântărețului Marcel Pavel care a decis să vorbească mai repede despre faptul că a fost infectat cu virusul provenit din China.