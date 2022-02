Mihai Găinușă iartă, dar nu uită! Cum a reacționat prezentatorul când Șerban Huidu a vrut să se împace cu el: "Nu mi-a răspuns niciodată"

In articol:

Șerban Huidu și Mihai Găinușă au format unul dintre cele mai apreciate cupluri de moderatori TV, de-a lungul timpului. Mai multe neînțelegeri au făcut, însă, ca cei doi să pună capăt colaborării pe care o aveau și să meargă pe drumuri diferite.

Huidu a declarat că a încercat să se împace cu fostul lui coleg, însă bărbatul nici măcar nu i-a răspuns la telefon.

Șerban Huidu a încercat să facă pace cu Mihai Găinușă: "L-a sunat de cel puțin zece ori"

Șerban Huidu a dezvăluit recent, într-un interviu pentru impact.ro, că a vrut să se împace cu Mihai Găinușă în urmă cu doi ani, atunci când emisiunea pe care o prezentau împreună a aniversat două decenii. Încercarea prezentatorului de a reveni la relații mai bune nu a avut niciun rezultat, căci fostul lui coleg nu a dorit să-i răspundă la telefon: "În urmă cu doi ani, când am aniversat 20 de ani de emisiune, am încercat să ne bucurăm cu toții, cei care am lucrat la această emisiune cândva, în diverse moduri.

Personal, l-am sunat pe Mihai Găinușă de cel puțin zece ori. Mi-ar fi plăcut să mai prezinte o dată în plus emisiunea. Nu mi-a răspuns însă niciodată, la niciun apel de-al meu! Ca atare, nimic pe tema asta nu cred că mai ține de mine!", a povestit Șerban Huidu, pentru sursa citată.

Mihai Găinușă și Șerban Huidu [Sursa foto: Captură tv]

Mihai Găinușă, atac dur la adresa lui Șerban Huidu

Mihai Găinușă a mărturisit că anii pe care i-a petrecut alături de Șerban Huidu, în platoul aceleiași emisiuni, l-au făcut să își dea seama de adevăratul caracter al acestuia.

Invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, prezentatorul l-a caracterizat pe fostul lui coleg ca fiind o persoană arogantă și necinstită: "Arogant, neparolist și coleric, în sensul rău al cuvântului.", au fost cei trei termeni cu ajutorul cărora Mihai Găinușă i-a conturat portretul lui Huidu.