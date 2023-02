Mihai Găinușă s-a întors pe băncile facultății: „Am învățat toată vara și am reușit să intru” Ce studiază la 52 de ani prezentatorul?

In articol:

Mihai Găinușă nu mai are nevoie de nicio prezentare, căci multele proiecte în care a fost implicat de-a lungul timpului l-au făcut cunoscut și apreciat la scară largă.

Este prezentator TV și om de radio și mulți ar spune că a reușit în viață și că nu îi mai trebuie nimic.

Însă, adevărul este altul.

Mihai Găinușă studiază scenaristica

A reușit, dar vrea mai mult, spune vedeta. Tocmai de aceea, acum, la 52 de ani pe care îi are, fostul partener al lui Șerban Huidu a revenit pe băncile școlii.

Concret, realizatorul de televiziune este student acum la masterat la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti.

În cadrul emisiunii prezentată de Lili Sandu, Bogdan și Shurubel, prezentatorul a spus că s-a pregătit intens pentru a reveni în sala de curs și a reușit.

A trecut proba de admitere, a luat examenele din sesiune și acum se pregătește să-și susțină dizertația, fiind student la secțiunea ”Scenaristică”.

Deși la vârsta lui alții nu s-ar mai încumeta la un asemenea drum, pe care mulți îl fac la puțin peste 20 de ani, nefiind deloc ușor, ba chiar, stresant, Mihai Găinușă este de părere că studiul te

ajută în orice moment al vieții și că nu există un prag la care trebuie să te oprești din a învăța.

Vrea să fie în pas cu tot ce este nou, să descopere ce are de oferit noua generație, să ofere publicului din munca lui și să își țină mintea ocupată, căci doar așa se poate evolua și trăi în armonie.

„La orice vârstă este bine să înveți câte ceva, să îți ții creierul în priză, să fii acolo în rând cu timpurile, cu vremurile, și cu ocazia asta mai cunosc și oameni. Am și colegi, nu suntem mulți… suntem doar 5 în an, la grupa noastră. Am dat examen, am învățat toată vara și am reușit să intru. Eram aproape 3 pe loc. Am luat toate sesiunile de până acum, nu am picat niciun examen. Urmează să-mi dau dizertația. Scriu filme de scurtmetraj și de lungmetraj. Asta fac”, a explicat Mihai Găinușă, în cadrul unei emisiuni TV.