Mihai Mărgineanu, mărturii despre soția lui! „A făcut dintr-un golan ordinar și scârbos un bărbat pe care te poți baza”

Mihai Mărgineanu este unul dintre cei mai iubiți actori din țara noastră.

Actorul a reușit să cucerească publicul prin carismă și talentul lui înnăscut. La fiecare apariție, artistul este pregătit să bine dispună, chiar si prin propria prezență.

În cadrul unui interviu, pentru revista VIVA, Mihai Mărgineanu a vorbit despre unul dintre cele mai frumoase momente din viața lui și anume, momentul în care și-a cunoscut soția.

Cum și-a cunoscut soția Mihai Mărgineanu?

În cadrul interviului, Mihai Mărgineanu a dezvăluit că el și soția lui au fost vecini de bloc. Actorul a mai declarat că, la vremea aceea erau foarte mici și nu s-ar fi gândit niciodată că vor ajunge la căsătorie. Mai mult, artistul a povestit că mama ei era cea mai frumoasă femeie din bloc și toți bărbații erau îndrăgostiți de ea, inclusiv tatăl lui.

"Eu am cunoscut-o pe Andreea în blocul din Pantelimon (aproape de capătul tramvaiului 14), în 1983, eu locuind la etajul 8 și ea la 10, pe aceeași scară. Ea avea 7 ani, eu 14 ani, deci nu mă interesa absolut deloc. În schimb, mama ei era CEA MAI FRUMOASĂ FEMEIE pe care am văzut-o vreodată, astfel că toată partea masculină a blocului 29A era îndrăgostită de ea. Inclusiv tatăl meu, iar mama nu avea nicio problemă, pentru că și ea vedea cât de frumoasă era Venera (soacră-mea!)", a declarat Mihai Mărgineanu, pentru revista VIVA .

Artistul a mai dezvăluit că părinții soției ei au decis să se mute, în anul 1984, iar timp de aproape 20 ani, el și soția lui nu s-au mai văzut. Cei doi aveau să se reîntâlnească, din nou, în anul 2005, la o piesă de teatru.

"Doru și Venera, socrii mei, s-au mutat cu tot familionul, prin 1984, pe undeva prin centru, iar eu și Andreea nu ne-am mai văzut aproape 20 de ani. Ne-am reîntâlnit la Teatrul Național, în 2005, la o piesă de teatru. Ne-am prezentat, ea mi-a zis că mă știe de când eram „mic și figurant (eram foarte figurant când eram mai mic și am păstrat condițiile și pentru când am devenit mai mare). Practic, ne-am adus aminte unul de altul. De fapt, noi ne mai întâlniserăm prin Lăptărie la tot felul de concerte rock, dar nu ne-am vorbit, pentru că eu n-o mai știam, iar ei i-a fost jenă să mă abordeze, fiind tot timpul cu multă lume prin jur", a declarat artistul, pentru sursa menționată mai sus.

Mihai Mărgineanu, dezvăluiri despre începutul relației lor:"Categoric, ea a făcut primul pas!"

Mihai Mărgineanu a dezvăluit că, soția lui este cea care a făcut pași spre el. Aceasta a încercat prin diverse mijloace să-l cucearească și să ajungă la inima lui și chiar a renunțat să participe la aniversarea tatălui ei, pentru a merge cu actorul în Vama Veche.

"Categoric, ea a făcut primul pas! Eu eram prea prost ca să am vreo inițiativă. Jur! Eram tot în Lăptăria lui Enache, la Motoare, masă mare, de 20 de oameni, la bere. La un moment dat, eu am zis că „mâine plec în Vamă, să fac figurație pentru videoclipul trupei Vama Veche, care a fost, din păcate, și ultimul lor videoclip. La scurt timp după filmări, s-au dezbinat. În drum spre casă, am primit un sms de la ea prin care mă întreba dacă „mai am un loc… spre Vama Veche…. Punctele de suspensie m-au cam pus pe gânduri. Nu aveam numărul ei în agendă, dar s-a semnat la sfârșitul mesajului: „Andreea, de la 10. Și gata! Asta a fost… Numai că în ziua următoare era ziua de naștere a tatălui ei, și asta am aflat-o mai târziu. Îi ceruse voie să nu participe la petrecerea de la ziua lui ca să meargă cu mine la mare. Deci a fost voluntariat! Cântecul care vorbește despre întâmplarea asta se numește „Un pat vernil", a declarat actorul, pentru sursa citată mai sus.

Mihai Mărgineanu: "Andreea este femeia care a făcut dintr-un golan ordinar și scârbos un bărbat pe care te poți baza!"

Actorul susține că soția lui l-a schimbat enorm și că merită orice. Acesta a dezvăluit că, pentru iubirea pe care i-o poartă soției lui, Andreea, i-a îndeplinit visul de a-se căsători la mare, în Vama Veche, iar nunta a fost o surpriză.

"Andreea este femeia care a făcut dintr-un golan ordinar și scârbos un bărbat pe care te poți baza. Deci, merită tot și orice! Și am dorit să fac totul ca să-i îndeplinesc acel vis nebun care îi sălășluia prin gânduri: să se mărite în picioarele goale, pe plajă, la Vama Veche. A fost o pregătire de o lună, timp în care toată lumea știa, mai puțin ea. Știau mama ei, sora ei Ioana, tatăl ei, toată presa mondenă a perioadei 2008, taică-miu și frati-miu, toate rudele și toți prietenii noștri, preotul care ne-a botezat copiii, șeful Camerei Deputaților, prim-ministrul și Șerban Huidu. Niciunul nu a suflat vreo vorbă! Iar de răzgândit apropo de nunți, nu m-am răzgândit niciodată: nunțile sunt cele mai nașpa petreceri la care ești obligat să participi. Și nu-mi plac DELOC. D-aia am crezut din prima că a mea o să fie foarte frumoasă, pentru că o să fie altfel. Și a fost… A fost și altfel, și foarte frumoasă!", a declarat artistul, pentru sursa menționată mai sus.