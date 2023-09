Mihai Mărgineanu s-a luat la întrecere cu mașinile, pe trotinetă! Nimeni și nimic nu îi stă în cale pe străzile din București | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Mărgineanu este unul dintre cei mai apreciați actori din țara noastră. Actorul a reușit să cucerească publicul prin carismă și talentul lui înnăscut. La fiecare apariție, artistul este pregătit să binedispună, chiar si prin propria prezență.

Mihai Mărgineanu, prin oraș, cu trotineta

Pe lângă succesul său, este și un om modest, sincer și transparent.

Mihai Mărgineanu ne-a dat o lecție tuturor. Poți să fii unul dintre cei mai talentați actori și să nu conduci bolizi de lux, ci...trotinete. Mihai Mărgineanu a fost surprins de paparazzi WOWbiz, dând o tură prin Capitală cu o trotinetă electrică. Acesta făcea slalom printre mașini, semn că se grăbea să ajungă într-un anumit punct.

Actorul chiar ne-a uimit și impresionat. Multe celebrități de calibrul lui umblă numai în mașini de sute de mii de euro, însă nu și Mihai Mărgineanu. Așa da, respect!

Mihai Mărgineanu, căsnicie de poveste cu soția lui, Andreea

Atunci când vorbește despre soția sa, Mihai Mărgineanu se transformă. Devine romantic și emoționat și o complimentează la superlativ. În urmă cu ceva timp, a spus totul despre povestea lui de dragoste, cine a făcut primul pas și cum a fost nunta lor.

„Andreea este femeia care a făcut dintr-un golan ordinar și scârbos un bărbat pe care te poți baza. Deci, merită tot și orice! Și am dorit să fac totul ca să-i îndeplinesc acel vis nebun care îi sălășluia prin gânduri: să se mărite în picioarele goale, pe plajă, la Vama Veche. A fost o pregătire de o lună, timp în care toată lumea știa, mai puțin ea. Știau mama ei, sora ei Ioana, tatăl ei, toată presa mondenă a perioadei 2008, taică-miu și frati-miu, toate rudele și toți prietenii noștri, preotul care ne-a botezat copiii, șeful Camerei Deputaților, prim-ministrul și Șerban Huidu. Niciunul nu a suflat vreo vorbă! Iar de răzgândit apropo de nunți, nu m-am răzgândit niciodată: nunțile sunt cele mai nașpa petreceri la care ești obligat să participi. Și nu-mi plac DELOC. D-aia am crezut din prima că a mea o să fie foarte frumoasă, pentru că o să fie altfel. Și a fost… A fost și altfel, și foarte frumoasă!

Categoric, ea a făcut primul pas! Eu eram prea prost ca să am vreo inițiativă. Jur! Eram tot în Lăptăria lui Enache, la Motoare, masă mare, de 20 de oameni, la bere. La un moment dat, eu am zis că „mâine plec în Vamă, să fac figurație pentru videoclipul trupei Vama Veche, care a fost, din păcate, și ultimul lor videoclip. La scurt timp după filmări, s-au dezbinat. În drum spre casă, am primit un sms de la ea prin care mă întreba dacă „mai am un loc… spre Vama Veche…. Punctele de suspensie m-au cam pus pe gânduri. Nu aveam numărul ei în agendă, dar s-a semnat la sfârșitul mesajului: „Andreea, de la 10. Și gata! Asta a fost… Numai că în ziua următoare era ziua de naștere a tatălui ei, și asta am aflat-o mai târziu. Îi ceruse voie să nu participe la petrecerea de la ziua lui ca să meargă cu mine la mare. Deci a fost voluntariat! Cântecul care vorbește despre întâmplarea asta se numește „Un pat vernil"”, a declarat Mihai Mărgineanu, pentru Viva.

