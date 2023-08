Mihai Mitoșeru, detalii incendiare de la botezul Danielei Crudu! Ce spune despre iubitul fostei asistente TV: "Mi-a plăcut mult de tot de ei" | EXCLUSIV

In articol:

Pe Mihai Mitoșeru și Daniela Crudu îi leagă o prietenie veche așa că prezentatorul nu putea lipsi de la cel mai important eveniment din viața asistentei TV.

Prezentatorul TV ne-a povestit, în exclusivitate, cum s-a distrat la petrecere, dar și cum se descurcă Daniela în rolul de mămică.

Fosta asistentă TV s-a asigurat că totul este perfect în ziua cea mare și că nimic nu lipsește de la prima petrecere a fiicei sale. Îmbrăcată într-o rochie superbă, Daniela s-a distrat pe cinste la eveniment, iar iubitul ei i-a impresionat pe cei prezenți la eveniment. Mama vedetei nu a lipsit și a venit tocmai din Italia pentru eveniment.

Nici bunele prietene ale frumoasei brunete nu puteau lipsi de la petrecere așa că rând pe rând, în locația de vis și-au făcut apariția și Loredana Chivu, Ana Maria Mocanu și Simona Trașcă. Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit cu Mihai Mitoșeru, iar prezentatorul TV ne-a povestit cu lux de amănunte cum s-a distrat la petrecere.

Mihai Mitoșeru, impresionat de Daniela Crudu în rolul de mămică

Mihai Mitoșeru și Daniela Crudu se știu de o viață. Cei doi au lucrat împreună și îi leagă o prietenie foarte frumoasă așa că vedeta nu putea lipsi de la petrecere. Mihai Mitoșeru a fost impresionat să o vadă pe Daniela Crudu în rolul de mămică și se bucură nespus de lucrurile care i se întâmplă fostei asistente TV.

Deși nu l-a cunoscut înainte pe iubitul Danielei, Mihai Mitoșeru spune că i-a plăcut mult de cei doi și se vede de la o poștă că cei doi sunt făcuți unul pentru celălalt.

"Eu o știu pe Daniela de foarte multă vreme și vreo zece ani de zile am prezentat evenimente împreună non- stop. Practic este un fel de sora mea și tot timpul am ținut la ea, am fost unul lângă altul, chiar dacă nu ne vedeam, vorbeam la telefon.

Eu să fiu sincer pe iubitul ei nu-l cunoscusem, îl știam din vorbe, dar l-am cunoscut și mi s-a părut foarte simpatic și acum îmi dau seama că sunt foarte ok împreună. Bănuiam că sunt ok, dar așa când îi vezi parcă realizezi mai bine și mi se pare foarte schimbată Daniela pentru că mi se pare foarte matură, ea care nu a fost matură niciodată în viața ei.

Ea era tot timpul copilă, cu glumele. Mi s-a părut foarte matură, fericită. Mi s-a părut plină de viață. Erau tot timpul împreună, se țineau de mână, mi-a plăcut mult de tot de ei. Ne-a arătat copilul, a venit cu fetița de multe ori acolo", a povestit Mihai Mitoșeru, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Daniela Crudu, la botezul fetiței sale [Sursa foto: Instagram]

Mihai Mitoșeru, totul despre petrecerea organizată de Daniela

Mihai Mitoșeru s-a distrat pe cinste la petrecerea Danielei Crudu. Prezentatorul TV se cunoștea cu toată lumea, iar în prima parte a serii a ales să stea la masă cu mama vedetei, iar ulterior s-a mutat la masa divelor, acolo unde s-au strâns toate prietenele fostei asistente TV.

Daniela a fost extrem de atentă și a adus-o, în câteva rânduri, pe micuță în fața oaspeților. Frumoasa brunetă a vrut ca totul să fie perfect în ziua cea mare.

"A fost frumos, chiar foarte frumos. A fost cu familiile lor, în prima fază am stat cu mama Danielei și cu partenerul dânsei din Italia că ne știm, apoi am stat cu tatăl Danielei și cu niște rude ale Danielei cu care sunt prieten pentru că eu mai mergeam pe la ei, la tot felul de aniversări și îi cunosc familia.

Apoi, am văzut că veniseră toate prietenele ei și am stat la masă cu prietenele cu Loredana Chivu, Simona Trașcă, Ana – Maria Mocanu cu gașca ei veche și a fost frumos. A fost efectiv un moment unic în viața ei și era fericită", ne-a mai povestit Mihai Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru, la botezul fetiței Danielei Crudu [Sursa foto: Instagram]

Ce mesaj i-a transmis Mihai Mitoșeru Danielei Crudu la botez

Prezentatorul TV ne-a dezvăluit și ce mesaj a avut pentru cei doi părinți, la botez. Mihai Mitoșeru le-a urat Danielei și iubitului ei să fie fericiți și să rămână mereu așa cum i-au văzut invitații la botez, extrem de bucuroși și veseli.

"Fericită este cuvântul care o caracterizează pe Daniela acum. Este împlinită, este tot ce trebuie. Eu le-am urat să fie copilul sănătos și fericit și ei să rămână așa cum îi vedem acum. La fel de uniți, de frumoși împreună și să îi țină toată viața pentru că despre asta este vorba", ne-a dezvăluit Mihai Mitoșeru, în exclusivitate.

