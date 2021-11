Mihai Mitoșeru, devastat după ce mama lui a ajuns urgent la spital! Care este starea Cameliei Mitoșeru: „Mă rog la Dumnezeu să fie mama bine, să își revină”

In articol:

Anul acesta a fost unul greu și plin de cumpene pentru Camelia Mitoșeru. Actrița a fost diagnosticată cu o tumoare benignă-meningiom la nivelul creierului și a fost nevoie urgent să se opereze. A crezut că ce a fost mai greu a trecut, dar iată că ghinionul s-a abătut, din nou, asupra ei. Conform informațiilor cancan.ro, Camelia Mitoșeru a fost internată de urgență la spital, iar în prezent medicii o tratează pentru accident vascular cerebral. Iată primele detalii despre starea de sănătate a actrișei, chiar de la Mihai Mitoșeru, fiul ei.

Mihai Mitoșeru s-a speriat, după ce n-a mai putut să o contacteze pe mama lui

Prezentatorul TV spune că nu a mai putut să o contacteze pe mama lui, după ce au vorbit la telefon de ziua lui de nume, de Sfinții Mihai și Gavril.

Camelia Mitoșeru urma la acel moment un tratament care îi provoca somnolență, așa că Mihai Mitoșeru a insistat cu apelurile.

„ S-a întâmplat ieri, chiar de ziua mea (Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, n. red.). Am vorbit cu ea pe la 6.00 seara, era bine, era veselă, am râs împreună la telefon. Apoi, am sunat-o pe la 9 seara, nu mi-a răspuns și m-am îngrijorat. Știam că luase un Terraflu și acel medicament poate să provoace somnolență, așa că am insistat ”, a declarat Mihai Mitoșeru, potrivit fanatik.ro

Detalii șocante despre starea în care a găsit-o pe Camelia Mitoșeru: „Nu putea vorbi deloc, este pe tratament pentru AVC”

Pentru că nu a mai putut să o contacteze, Mihai Mitoșeru a mers într-un suflet la domiciliul acesteia, iar starea în care a găsit-o pe actriță i-a dat pur și simplu fiori.

Aceasta nu putea vorbi deloc, așa că prezentatorul TV a dus-o urgent la Spitalul floreasca din Capitală, acolo unde mediciiîi administrează tratament pentru un accident vascular cerebral.

„Am mers peste ea și am găsit-o în cameră. Stătea în fund, dar nu putea vorbi deloc. Am dus-o, de urgență, la Spital, la Floreasca, medicii au preluat-o imediat. Acum este pe tratament pentru AVC, medicii știu mai bine diagnosticul”, a mai spus prezentatorul TV.

Camelia Mitoșeru a început să răspundă la tratament: „Poate vorbi acum, nu foarte bine, dar e totuși un pas înainte”

Prezentatorul TV spune că se simte legat de mâini și de picioare, căci nu-i poate fi alături celei care i-a dat viață, însă se roagă divinității să o ajute să treacă și peste această grea încercare. Se pare că veștile sunt destul de bune. Camelia Mitoșeru a început să răspundă la tratament și deja poate să vorbească, ce-i drept nu încă foarte bine, însă orice progres contează.

„ Nu am putut vorbi cu ea. Am înțeles de la doamna doctor neurolog care se ocupă de ea, Alina Poalelungi, că poate vorbi acum, nu foarte bine, dar e totuși un pas înainte. Acum, ce să zic? Stau și mă uit pe pereți, la tavan, mă rog la Dumnezeu să fie mama bine, să își revină ”, a mai spus actorul.