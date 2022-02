Mihai Mitoșeru regretă că a divorțat de Noemi, fosta soție! Ce l-a determinat să pună capăt relației, de fapt: „Am făcut multe greșeli”

In articol:

Mihai Mitoșeru a rupt relația definitiv cu Noemi, fosta sa soție, în urmă cu aproximativ 2 ani. Dacă atunci considera că este cea mai bună soluție, acum prezentatorul TV este măcinat de regrete și îi pare rău că nu a știut să o aprecieze pe fosta soție la momentul potrivit.

Mihai Mitoșeru a avut o frumoasă poveste de dragoste alături de Naomi, însă cei doi au ajuns la divorț în urmă cu doi ani. Din cauză că nu a știut să gestioneze situația la momentul potrivit, prezentatorul TV regretă greșelile trecutului și se pare că, dacă ar putea să dea timpul înapoi, ar lua cu totul alte decizii.

Citeste si: Camelia Mitoșeru nu a suferit un accident vascular! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu actrița. Alta e realitatea

Mihai Mitoșeru regretă că a divorțat de Noemi

Mihai Mitoșeru a avut foarte multe lucruri de învâțat din ultimii doi ani, inclusiv că trebuie să prețuiască ceea ce are la momentul potrivit.Dacă până acum doi ani îi vedeam pe cei doi suflete pereche și eram de părere că nimic nu le poate sta în cale, iată că viața a avut alte planuri pentru ei și i-a adus la un moment dat pe drumuri diferite.

Citeste si: Pensie de 5.200 de euro/luna. Asta este suma pe care o primește lunar nevasta lui..- bzi.ro

În cadrul unui interviu marca WOWbiz, Mihai Mitoșeru a vorbit despre viața sa personală și despre greutățile pe care le-a întâmpinat în ultima vreme. Se pare că Mihai Mitoșeru și-a dorit să divorțeze de fosta soție pentru că, la acea vreme, era de părere că acest pas ar fi reparat lucrurile.

În realitate, însă, lucrurile aveau să stea cu totul altfel.

Citeste si: Camelia Mitoșeru, declarații dureroase despre operația prin care a trecut: „Pusesem bani deoparte pentru mormânt”

„Să învățăm din perioada asta de pandemie multe. Eu am învățat multe în doi ani de zile. Mie mi s-au întâmplat toate în acești doi ani. Aș fi vrut să nu existe.

Am divorțat… că am vrut să divorțez, că am crezut că e bine să divorțez. Am greșit, recunosc, n-am știut să apreciez omul de lângă mine, pentru că niciodată nu apreciezi ce ai lângă tine, apreciezi după ce nu mai ai.

Am făcut multe greșeli, întotdeauna când faci greșeli, nu-ți dai seama. Ai impresia că tu n-ai făcut nimic și că celălalt e vinovat, chiar și pentru greșelile tale. Am divorțat, că am fost fraier…', a mărturisit Mihai Mitoșeru, în platoul WOWbiz.