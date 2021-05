Mihai Mitoșeru și Noemi, surprinși din nou împreună! Ce îi mai leagă pe cei doi: „Am plâns, am râs, ne-am simțit bine și...”

In articol:

În urmă cu 13 ani, Mihai Mitoșeru și Noemi spuneau cel mai important „Da” din viața lor și plecau împreună pe același drum. Deznodământul nu a fost unul pe care cineva îl putea anticipa, iar în urmă cu circa doi ani, au ajuns la divorț.

Chiar dacă s-au despărțit au rămas în relații foarte bune și sunt prieteni. Anul acesta a fost unul foarte greu pentru prezentatorul TV, care a trebuit să facă față problemelor de sănătate cu care s-a confruntat mama lui, actrița Camelia Mitoșeru. Aceasta a suferit o intervenție chirurgicală grea pe creier, iar în toate momentele, Mihai Mitoșeru a avut-o ca sprijin de nădejte pe Noemi care nu a plecat până nu s-a asigurat că atât el, cât și mama lui sunt bine.

Presa a scris la un moment dat că Mihai Mitoșeru și-ar fi refăcut viața în brațele unei tinere miserioase cu care se afișase pe rețelele de socializare, dar Camelia Mitoșeru a dezmințit această informație și a explicat că tânăra respectivă era doar o simplă amică. Acum, Noemi și prezentatorul TV au fost surprinși la aceeași masă, într-un restaurant din Capitală. Iată care este motivul pentru care s-au revăzut.

Mihai Mitoșeru și Noemi [Sursa foto: Facebook]

Întâlnire de gradul zero. Mihai Mitoșeru și Noemi, din nou împreună pe rețelele de socializare

Cei do au luat pe toată lumea prin surprindere, duă ce au postat o fotografie în care apăreau împreună, luând masa la un restaurant din București.

Motivul pentr care s-au întâlnit a fost pentru a vizita mormântul animalului de companie pe care l-au avut pe perioada cât au fost căsătoriți și care a murit în urmă cu câțiva ani.

„Ieri am fost cu Noemi la mormântul cățelului nostru care a murit acum câțiva ani, după care ne-am dus la un restaurant. Am rămas prieteni pt ca suntem încă doi oameni normali, am plâns, am râs, ne-am simțit bine și atât! Vă mulțumim pt mesajele frumoase și vă asigurăm că vom rămâne prieteni toată viața!”, a scris Mihai Mitoșeru în mediul online.

Mormântul cățelușului lor [Sursa foto: Facebook]