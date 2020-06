In articol:

Mihai Neșu a pierdut în instanță un loc de veci din Cimitirul Municipal din Oradea, acolo unde sunt îngropați părinții săi, Mircea și Monica, ambii decedați în 2014, la trei ani după groaznicul accident în urma căruia fiul lor a paralizat de la gât în jos. Procesul a început, însă, in anul 2000, când părinții săi trăiau. Familia Neșu a ajuns în instanță ca urmare a unei plângeri formulate de o rudă, obiectul procesului fiind „succesiune”.

Miza a fost un loc de veci din cimitirul Municipal Oradea, dar dosarul a fost atât de complicat, cu atât de multe părți implicate și acte numeroase, încât nu au dat o decizie definitivă aproape 20 de ani. De-abia pe 28 februarie 2020, Judecătoria din Oradea a dat verdictul, defavorabil lui Neșu și celorlalte rude, printre care se află și sora sa, Daniela. (vezi ce face azi fosta soție a lui Mihai Neșu)

Mihai Neșu a pierdut o parte din moștenirea familie. Nu a făcut apel

“Admite cererea formulata de catre reclamanta Lakomcsik Margareta-Iuliana in contradictoriu cu paratii Pop Otilia Cecilia, Pop Aietius Enerico Coriolan, Pop Corneliu Carol, Nesu Daniela, Nesu Mircea Mihai, Sabau Felix Flaviu, Jebelean Simion, Popp Natalia, Popp Carla Marie si Popp Thomas Michaiel.”, se arată în hotărârea judecătorilor.

„Constata ca reclamanta este singura mostenitoare care a acceptat succesiunea dupa Brata Aurora si Pop Sofia, in privinta cotei de 2/3 din dreptul de concesiune, detinute de acestea in cimitirul municipal Oradea, in suprafata de 6,24 mp situat pe parcela 43, randul 4, nr. 11, dobandit de acestea in temeiul contractului de concesiune pentru locuri de inmormantare nr. 872/19.02.1998, incheiat cu Regia Autonoma de Piete si Salubritate Administratia Cimitirului Municipal. Fara cheltuieli de judecata”, au stabilit magistrații. Neșu putea face apel în 30 de zile, dar nu a contestat decizia, astfel că a pierdut definitiv procesul.