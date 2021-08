Mihai Onilă a dat destinațiile exotice pe "Sfinxul" din Bucegi. Fostul solist al trupei "AXXA" își face vacanțele în România, deși locuiește de 8 ani în Belgia

In articol:

Mihai Onilă a plecat acum opt ani de acasă și s-a stabilit în Belgia, însă nimic nu îl poate despărți de locurile natale. Fostul solist de la "AXXA" vine destul de des în România și preferă ca vacanța să și-o petreacă în țara în care s-a născut, decât în alte destinații exotice.

Recent, bioterapeutul a dezvăluit de ce merge în fiecare vară să viziteze "Sfinxul" din Bucegi, o atracție turistică cunoscută pentru români.

De ce preferă Mihai Onilă "Sfinxul" din Bucegi în locul altor destinații?

Fostul membru al trupei "AXXA" se reîntoarce de fiecare dată cu drag în România, în locurile unde a copilărit. Așa a fost și în această vară, căci Mihai Onilă le-a dus pe Laura, viitoarea lui soție, și pe fiicele acesteia, cu care se înțelege foarte bine, în Bucegi.

Acolo au vizitat celebrul "Sfinx" și s-au bucurat de o priveliște superbă, în inima munților: "Am trecut și pe la Sfinx și pe la Babele, ne-am simțit minunat. Laura a urcat ca o căprioara plină de energie, fără să obosească. Eu și fetele am mers puțin mai în urmă, dar totul a fost mirific, cald și frumos la munte. Am petrecut o vacanță de vis, din păcate totul a trecut mult prea rapid. Pentru că fetele Laurei sunt născute și crescute în Belgia, am dorit să le fac o imagine cât mai frumoasă despre țara noastră, iar ele au fost cu adevărat impresionate.", a declarat artistul, pentru Impact.ro.

Mai mult, cântărețul a explicat și motivul pentru care alege mereu să viziteze locul cu pricina, dezvăluind că acolo se reîncarcă cu energia de care are nevoie și care poate avea chiar și puteri miraculoase pentru mulți oameni: "Este adevărat că te reîncarci enegetic aici, dar reîncărcarea este numai pentru aceia care știu, care cunosc că ei sunt energie. La ceilalți, nu funcționează. În Cosmos s-au creat mai multe Centre sau Școli de Evoluție, în care sufletele să vină, să se întrupeze și să se dezvolte. Sistemul nostru solar a fost creat ca o școală de evoluție care cuprinde planete ce ne influențează viața și evoluția, iar planetei Terra i s-au creat Centre Energetice benefice de Reîncarcare energetică. Unul din aceste Centre este creat în Munții Carpați, la Vârful Omu, unde este așezat capul de Om, mai precis Capul de Dac!", a explicat bioterapeutul pentru aceeași sursă.

Mihai Onilă alături de fosta soție și de fiica lor, Ioana Emily Hope[Sursa foto: Facebook]

Mihai Onilă, despre legătura spirituală cu fiica decedată

Mihai Onilă a trecut prin momente sfâșietoare când și-a pierdut fiica din cauza unei boli necruțătoare. Ioana Emily Hope, fata artistului, a pierdut lupta cu cancerul la creier și s-a stins în fața părinților ei, care nu au putut face nimic să o ajute.

Acum, la 5 ani de la moartea micuței, bioterapeutul spune că are o legătură spirituală cu fiica lui și comunică la nivel mental cu aceasta, pentru că nu a visat-o niciodată de când a decedat: "Nu am visat-o niciodată pe Ioana, în schimb eu pot comunica cu ea în astral, la nivel mental. Nu mă sperie vocea ei, o aud perfect, avem lumea noastră, e un mod de a-mi alina dorul de ea.", a mai declarat Mihai Onilă.