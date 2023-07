Mihai Onilă, dezvăluiri șocante despre cea mai grea perioadă din viața lui! Bărbatul o învinovățește pe fosta lui soție pentru moartea fiicei lor: „Problemele adevărate nu erau în copil”

In articol:

Mihai Onilă din trupa Axxa a trecut, în urmă cu 7 ani, prin cele mai dureroase momente din viața lui. Artistul era căsătorit cu fosta lui soție și erau fericiți împreună cu fiica lor, însă problemele au apărut subit la ei în familie.

Fata cântărețului, Ioana, s-a îmbolnăvit într-un mod neașteptat și s-a stins din viață la scurt timp. De atunci, viața lui Mihai Onilă s-a schimbat total, iar abia acum, după câțiva ani, a reușit să își revină din șoc.

În urmă cu 7 ani, în viața lui Mihai Onilă a avut loc o mare tragedie. Fiica lui, Ioana, s-a îmbolnăvit subit și s-a stins din viață după 6 luni în care s-a luptat cu problemele de sănătate. Membrul trupei Axxa a fost sleit de puteri după moartea fiicei sale și nu mai vedea niciun lucru bun în viața lui. Mai mult, celebrul artist a fost diagnosticat cu diabet și avea cele mai negre gânduri, dorindu-și chiar să nu mai trăiască.

Însă Mihai Onilă a reușit să își găsească puterea de a merge mai departe, iar acum, la 7 ani după dispariția Ioanei, bărbatul se poate considera vindecat și și-a revenit, în sfârșit, din șocul cauzat de moartea fiicei sale.

„Consider că am fost vizat. Exact ca atunci când mi s-a relevat faptul că trebuie să fiu vindecător, mi s-a relevat și faptul că încă nu pot muri. După plecarea Ioanei, eu am vrut să mor, am vrut să ies din trupul ăsta. Și nu am reușit, chit că mi-am dorit, că nu mai eram în stare să merg în picioare, făcusem diabet, îmi căzuse tot părul din cap. Eram la limita vieții cu moartea. Ghizii mei mi-au comunicat mental că nu este timpul ca eu să mor. Mi-au transmis să deschid televizorul, iar la televizor era chiar maestrul Albert Ignatenko care a făcut un semn cu mâna. Am realizat atunci că trebuie să ajung la acest om. De trei ori într-an an, am venit câte două săptămâni în România, la cursurile lui. Atunci încă locuiam în Belgia. Am suportat niște cheltuieli uriașe. La prima întâlnire mi-a spus că eu nu mai am niciun fel de legătură cu trecutul și că trebuie să învăț să trăiesc numai în prezent. Asta am făcut, acum sunt bine, mi-a crescut părul la loc. Tocmai prin prisma faptului că eu m-am vindecat, înțeleg cum să îi ajut și pe alții să ajungă la starea naturală de bine”, a declarat Mihai Onilă pentru Fanatik.ro.

Mihai Onilă o învinovățește pe fosta lui soție pentru moartea fiicei lor

După ce fiica lor, Ioana, a murit, Mihai Onilă și mama fetei au decis să divorțeze. În prezent, artistul este recăsătorit cu Laura, actuala sa soție. La 7 ani după pierderea fiicei lui, Mihai Onilă a făcut declarații șocante, spunând că, de fapt, mama fetei ar fi fost de vină pentru moartea ei. Membrul trupei Axxa a declarat că fosta lui soție se confrunta cu niște probleme pe care i le-ar fi transmis și fiicei lor și, din această cauză, Ioana și-a găsit sfârșitul.

„Este extrem de complexă această problemă. Problema, de fapt, nu era în copil, ci în mama copilului. Iar mama copilului a rămas cu aceleași probleme. Acesta este și motivul pentru care noi ne-am separate cu relația, iar eu am început o altă relație. Problemele adevărate nu erau în copil, erau în mama copilului. Energetic, fiecare mamă are un string, un fel de cablu usb cu copilul. Și toate datele negative sau pozitive de la mamă se transmit copilului. Iar dacă copilul este în primul stagiu de formare, adică între un an și 14 ani, copilul nu poate riposta și nu poate să lupte împotriva datelor care coboară din mamă. Și-atunci toate datele negative din mamă au coborât în copil, iar copilul a încetat să mai trăiască, să mai stea în trup adică, din cauza acelor date. Lucrurile, cum spuneam, sunt foarte complexe. Eu am aprofundat această cunoaștere din ce în ce mai mult. Acum înțeleg cum un om care face cancer, are niște probleme, niște traume din copilărie sau din părinții lui. Părinții noștri sunt poarta noastră de intrare în lume, un fel de Dumnezeii noștri. Noi ne luăm toate datele vieții de la ei. Dacă viața nu e pozitivă, benefică, cu certitudine va interveni separarea de viață”, a mai spus artistul.

Mai mult, Mihai Onilă a detaliat teoria l-a care s-a gândit timp de mulți ani, spunând că fiica lui s-a îmbolnăvit subit din cauza traumelor pe care mama ei i le-a transmis. Artistul a spus lucruri neașteptate despre fosta lui soție, povestind că aceasta ar fi o fire negativă, iar din această cauză familia lor s-a dezbinat.

„Fosta mea soție avea nu una, ci o căruță de traume de care eu nu eram inițial conștient. La patru, cinci ani de la plecarea Ioanei am început să studiez acest aspect. Pentru că și pentru mine a fost o luptă pentru a înțelege de ce. În sufletul meu s-a dat cea mai mare luptă. Copilul era perfect sănătos, nu avea niciun fel de boală. Nu avusese niciun fel de probleme nicicând, de la naștere și până la momentul în care ni s-a spus că are problema respectivă. Acest ‘de ce’ m-a ajutat și pe mine să înțeleg mai bine niște lucruri în ceea ce mă privește și pe mine, și omenirea, și logica, și subconștientul, și conștiința. Mama fetiței e setată pe NU. Chiar dacă i-aș fi spus, nu avea puterea de a recunoaște aceste lucruri. Dar eu am văzut cu ochii mei că anumite probleme, deja dinainte de a fi Ioana bolnavă, s-au întâmplat”, a mai povestit Mihai Onilă.