Mihai Petre pleacă de la Români au talent

Mihai Petre a fost jurat alături de Andra, Andi Moisescu și Florin Călinescu în sezonul 10 al emisiunii de talente de la ProTV. Cu puțin timp în urmă, coregraful a scris un mesaj pe contul personal de Facebook în care le transmite fanilor că rolul său la Românii au talent s-a încheiat.

In articol:

Dansatorul a scris că începând cu sezonul 11 al emisiunii nu va mai face parte din echipa trustului. De asemenea, vedeta a ținut să le mulțumească foștilor săi colegi.

„Sezonul 11 „Românii au talent” nu mă va mai găsi la masa juriului. Experiență Românii au Talent este fantastică; am fost martor și am jurizat reprezentații de nivel mondial și am avut ocazia să lucrez cu o echipa fantastică.

Mulțumesc Smiley, Pavel Bartoș, Andra Andi Moisescu, Florin Călinescu, mulțumesc întregii echipe PRO TV și vouă, cei care ați confirmat de fiecare dată că Românii Au Talent este fără îndoială cel mai bun show-ul de entertainment din România. Mult succes în noul sezon și în nouă formulă! Va asigur că ne vom revedea curând”, a scris Mihai.

Mihaie Petre pleacă a doua oară de la Pro TV

Mihai Petre a fost, în urmă cu câțiva ani, jurat la emisiunea de talente și după o pauză lungă, a revenit ca jurat în anul 2018. Revenirea de atunci a lui Mihai Petre la masa juraților se producea la scurt timp după ce Mihaela Rădulescu a anunțat că părăsește show-ul din motive personale.

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu doi ani pentru Libertatea.ro, Mihai Petre afirma că le duce dorul foștilor colegi de muncă, și, spunea acesta, își dorea chiar să mai lucreze cu Pavel Bartoș, Smiley și ceilalți.

„Îmi e dor de colegi, de toți cu care am lucrat. Mi-e dor să lucrez cu ei. Că de văzut ne mai vedem, mai ieșim la o bere din când în când… Mi-e dor de Pavel, de Andi, de Smiley. Și de Ștefan, sunt oameni tare faini”, declara coregraful.