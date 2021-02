Mihai Petre și-a lansat propria emisiune, după plecarea de la „Românii au talent”! Cine a fost primul invitat

In articol:

Mihai Petre este unul dintre cei mai cunoscuți dansatori din România. În vârstă de 41 de ani, dansatorul este împlinit atât pe plan profesional, cât și personal. El este căsătorit cu Elwira Duda de mai bine de 12 ani și au împreună doi copii. După ce a fost anunțat că nu va mai face parte din juriul emisiunii „Românii au talent” și va fi înlocuit de actrița Alexandra Dinu, Mihai Petre a decis

să a venit momentul să treacă la pasul următor.

El și-a lansat propria emisiune, intitulată Mihai Petre Show. Este un talk-show online, în care dansatorul va aduce merue în fața urmăritorilor săi persoane cunoscute din mediul online și nu numai. Prima invitată în cadrul show-ului a fost Andreea Esca.

„De miercuri încep să postez o serie de conversaţii cu oameni mai mult decât interesanti, pe care am început să o fac din vara anului trecut. Bine că nu s-a făcut anul şi am reuşit să le aduc la o formă care să îmi placă... Miercuri, la ora 10, @andreeaesca are legătura la prima ediţie din Mihai Petre Show. Pe YouTube!”, a scris Mihai Petre pe pagina sa de Instagram.

Andreea Esca, prima invitată în noua emisiune a lui Mihai Petre[Sursa foto: Captură YouTube]

Mihai Petre, despre plecarea de la „Românii au talent”

Mihai Petre este

unul dintre cei mai longevivi membri din juriul emisiunii „Românii au talent”. În anul 2021, el va fi înlocuit de către Alexandra Dinu . Într-un interviu pentru revista Click , dansatorul a povestit care a fost reacția sa când a aflat vestea.

„Am discutat despre asta, am fost anunțat oficial de luni, iar vineri (9 octombrie) s-a comunicat. O așa veste te ia întotdeauna pe nepregătite. Știam cu câteva zile înainte că exista intenția de a se schimba sensul dinamicii la masa juriului, prin aducerea unei doamne sau domnișoare.

Dar n-a fost sigur… Nu ține de mine să judec asta, știu doar că asta s-a dorit. Aceasta a fost ideea principală, aceea de a obține o altă dinamică și de a stabili echilibrul acolo, în juriu”, a declarat Mihai Petre, în cadrul unui interviu.