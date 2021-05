Mihai Petre și Elwira Petre, vor participa la Asia Expres 2021: "Marea mea ieșire din zona de confort se întâmplă anul acesta la Asia Expres"

In articol:

Cei doi soți au acceptat provocarea de a pleca în experiența Asia Expres și sunt curioși să vadă cum se vor descurca.

Mihai Petre și Elwira Petre, concurenți la Asia Expres 2021

Soția lui Mihai Petre a declarat că atunci când au primit propunerea de a participa la Asia Expres nu au fost convinși că vor pleca.

“Când am primit propunere de a participa la Asia Express, nu credeam că vom pleca, mai ales că era vorba de amândoi. 1000 de întrebări au apărut în capul meu. Cum să mă organizez? Fetele? Casa? Serviciul? Oare este posibil? Dar recunosc că sunt o femeie foarte curioasă. Curioasă să întâlnesc oameni noi, locuri noi, culturi noi. Atât de curioasă, încât nu am putut sa ratez Asia Express. Ce ne așteaptă? Nu știu! Dar vreau sa văd!”, a povestit Elwira Petre, potrivit a1.

De cealaltă parte, Mihai Petre a scris pe contul său de Instagram că plecarea la Asia Expres este "marea ieșire din zona de confort".

"Marea mea ieșire din zona de confrot se întâmplă anul acesta la Asia Expres.

Mihai Petre și Elwira Petre, de la parteneri de dans, la parteneri de viață

Mai greu nu cred că se putea. Hai să continuăm să trecem prin viață în pași de dans, Elwira Petre!,", a scris Mihai Petre.

Mihai Petre și Elwira Petre, de la parteneri de dans, la parteneri de viață[Sursa foto: Instagram]

Mihai și Elwira se cunosc din 2001 când el a avut nevoie de o parteneră de dans. Împreună au câștigat numeroase premii și au ajuns campioni naționați la dans.

Într-un interviu mai vechi, Mihai Petre a mărturisit că nu s-a îndrăgostit de soția sa la prima vedere.

„Mi s-a parut o femeie frumoasa, insa nu-mi statea mie gandul la dragoste pe-atunci. Eram disperat sa-mi gasesc o partenera si sa particip la concursurile de dans. Asa ca am plecat in Polonia, unde ne-am antrenat cateva luni. Am inchiriat un apartament acolo, dar n-aveam nici masina de spalat nici televizor. Asa ca eu imi spalam singur rufele, imi calcam, la capitolul "gatit" improvizam... Apoi, ne-am intors in Romania”, a mărturisit Mihai Petre într-un interviu.

Dragostea a venit pe parcurs, iar în 2006 Mihai Petre a cerut-o în căsătorie. Doi ani mai târziu s-au căsătorit și în prezent au două fete frumoase împreună.

Lista concurenților care participă la Asia Expres 2021

Mihai Petre și Elwira Petre formează una dintre cele nouă perechi care vor pleca în cursa Asia Expres. Alături de ei, alte opt perechi de vedete se vor lupta pentru marele premiu: Connect-R și Shift, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug.