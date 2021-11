Mihai și Elwira Petre, poveste de iubire ca-n filme. Coregraful și soția lui s-au îndrăgostit la prima vedere: "La două zile el m-a sunat și mi-a spus"

In articol:

Mihai și Elwira Petre formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în Moldova, la o probă de dans, iar de atunci au rămas împreună și și-au întemeiat familia mult visată.

Citeste si: Mihai Petre a izbucnit în hohote de plâns! Vedeta a povestit despre cea mai mare dramă prin care a trecut: „În acel moment totul a început de la 0”

Elwira Petre: "La două zile el m-a sunat"

Elwira și Mihai Petre s-au cunoscut dintr-o pură întâmplare, însă atracția dintre ei a fost atât de puternică, încât de atunci nu s-au mai despărțit. Soția celebrului coregraf a povestit în urmă cu ceva vreme, în cadrul unei emisiuni TV, că ea și partenerul ei s-au cunoscut în Moldova, atunci când dădeau o probă de dans. Frumusețea Elwirei l-a fermecat rapid pe Mihai, iar bărbatul nu a mai stat pe gânduri și a sunat-o.

Cei doi au ajuns să fie destul de repede împreună, iar după un an pe care l-au petrecut în Polonia, în orașul natal al dansatoarei, s-au mutat la București, unde au început o viață nouă: "Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo. Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București.", a mărturisit soția lui Mihai Petre, în cadrul unei emsiuni TV.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Mihai și Elwira Petre [Sursa foto: Instagram]

Chiar dacă au decis să o ia de la zero și să fie împreună, Elwira a dezvăluit că ea și Mihai au traversat momente destul de dificile în relație, mai ales pentru că erau și parteneri de dans, nu doar de

viață:, a adăugat frumoasa blondă, în cadrul aceleiași emisiuni.

Mihai și Elwira Petre [Sursa foto: Instagram]

Mihai Petre: "A renunțat la viața ei în Polonia ca să fie cu mine"

Mihai Petre a povestit că nu se gândea la iubire atunci când a întâlnit-o pe soția lui, ci doar își dorea să-și găsească o parteneră de dans. Totuși, când au început să se cunoască mai bine, cei doi au ajuns să nu mai poată trăi unul fără celalalt. Compromisul suprem a venit din partea Elwirei, căci a renunțat la viața ei din Polonia și s-a mutat în România, împreună cu dansatorul: "Am văzut o femeie frumoasă, dar nu mă gândeam la iubire atunci. Tot ce îmi doream era să-mi găsesc o parteneră cu care să particip la competițiile de dans. Așa că am plecat în Polonia, unde ne-am antrenat timp de câteva luni. Am închiriat un apartament acolo, dar nu aveam nici mașină de spălat sau televizor. Așa că mi-am spălat și mi-am călcat hainele singur, și am improvizat la capitolul gătiti…Apoi ne-am întors în România.

Citeste si: Mihai și Elwira Petre au câștigat Asia Express, sezonul 4! Primele reacții: „Mă gândeam la fetele noastre și le vedeam acolo cu noi”

Nu pot să spun cu exactitate data în care ne-am îndrăgostit. Totul s-a întâmplat în timp, după ce am început să ne cunoaștem mai bine și să ne descoperim. Cred că amândoi am făcut primul pas în același timp. A renunțat la viața ei în Polonia ca să fie cu mine. Ne-am mutat împreună imediat, dar am cerut-o în căsătorie în 2006. După doi ani ne-am căsătorit. Nu mai îmi aduc aminte în ce limbă i-am pus întrebarea, era mai important că știam cum se spune „da” în română, poloneză și în engleză.", declara Mihai Petre în urmă cu mai mulți ani, pentru Pro TV Magazin.