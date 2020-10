Iulia Albu - Mihai Albu [Sursa foto: Facebook]

Mihai Albu şi fosta soţie, Iulia Albu, au ajuns din nou la cuţite. Deşi au trecut mai bine de şapte ani de când au divorţat, cei doi nu au îngropat securea războiului. Designerul o atacă pe Iulia şi o numeşte "mincinoasă" după ce aceasta a apărut într-o emisiune la televizor şi a făcut nişte declaraţii care îl vizau şi pe el.

In articol:

Mihai si Iulia Albu[Sursa foto: Facebook]

Se pare că între cei doi încă mai sunt cuvinte nespuse şi lucruri nerezolvate. Acum un nou război a ieşit la suprafaţă din pricina unei haine de blană. Mihai Albu o face mincinoasă pe Iulia, din pricina unei haine de blană. Cea care a pornit totul ar fi fost Iulia Albu, care a declarat la o emisiune televizată că ea nu poartă obiecte vestimentare de blană naturală, deși există asemenea poze cu ea purtând. Însă aceasta a dat vina pe fostul soț pentru vechile apariții.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Cum facem diferența dintre o răceală, gripă si COVID-19 - bzi.ro

Citeste si: Iulia Albu le-a făcut praf pe Bianca Drăgușanu și Andreea Bălan: “Mi se pare lipsit de orice fel de bun gust și de bun simț să faci asta”

Mihai Albu o face "mincinoasă" pe Iulia

Astfel, vedeta a declarat în cadrul unei emisiuni TV că fostul soț ar fi obligat-o, la vremea aceea, să poarte o haină de blană naturală de vulpe, cumpărată chiar de el, pe care, ulterior, a aruncat-o la gunoi. Toate aceste lucruri, spune Mihai Albu, sunt minciuni, menite să îl pună pe el într-o lumină nefavorabilă.

”Ea insistă că nu a purtat niciodată blană. Și telespectatorii au trimis poze arătând că a purtat. Apoi ea a declarat că eu i-aș fi cumpărat acea blană și am obligat-o să o poarte, lucru total neadevărat. Eu nu i-am cumpărat niciodată ceva de blană și nici nu am obligat-o să poarte ceva ce nu i-am cumpărat. După a declarat că după acea purtare, a aruncat-o la gunoi. Toate aceste lucruri sunt minciuni ca să mă pună pe mine într-o lumină nefavorabilă. Este minciună! Este posibil să fi purtat acea haină, fiind împrumutată, pentru că eu nu i-am cumpărat așa ceva, nu-mi aduc aminte să fi avut așa ceva. Eu sunt revoltat că sunt pomenit total aiurea, ca și cum sunt vinovat de toate relele ei. Am avut alte priorități, nu i-am făcut niciodată astfel de cadouri și n-am obligat-o să poarte niciodată nimic”, le-a declarat Mihai Albu reporterilor Antena Stars.