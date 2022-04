Mihai și Laura Onilă, pregătiți să devină părinți: ”Trebuia să se întâmple”. Ce urmează să facă cei doi

In articol:

A ieșit soarele și pe strada lui Mihai Onilă. De ceva vreme, în viața vedetei se întâmplă numai lucruri bune. După ce, din întâmplare, și-a găsit sufletul pereche, artistul a decis să facă repejor și pasul cel mare.

Astfel, în luna martie a acestui an el și Laura, femeia care l-a cucerit iremediabil, și-au jurat iubire veșnică și au devenit, în mod oficial, soț și soție.

Mihai și Laura Onilă vor să facă un copil

Acum, pentru că formează o familie cu acte, dar și pentru că-și doresc mai mult de la viață, cei doi sunt hotărați și pregătiți să facă un alt pas important.

În cadrul unui interviu televizat, Mihai și Laura Onilă au declarat că-și doresc cu ardoare să devină părinți.

Dat fiind faptul că ambii sunt trecuți de pragul vârstei de 40 de ani, acest lucru implică, spun ei, mai mult efort, investigații medaicale și multă speranță.

Așadar, proaspeții miri au început deja să lucreze la acest aspect al vieții lor, dar și să urmeze pașii de natură medicală pentru a se asigura că sunt ampți pentru a concepe un copil. Însă, până să primească rezultatul medicilor, Laura și Mihai își pun toată încrederea într-o minune și în puterea lui Dumnezeu de a le aduce o mare bucurie în suflet.

”Ne gândim, da (n.r. să facă un copil). Avem în plan, dar nu mai suntem la 20 de ani să nu ne punem problema dacă se poate sau nu, după 40 de ani îți pui problema. Dacă există resurse și la mine și la ea, trebuie să trecem printr-un set de analize să vedem dacă suntem pregătiți fizic, să vedem cum stăm. Ne pregătim să trecem printr-un set de analize. Acum... voie divină! Așteptăm de acolo să vedem ce se întâmplă”, a anunțat Mihai Onilă, în cadrul unei emisiuni TV.

Și pentru că viitorul cuplului stă în mâinile Domunului, fostul membru al trupei ”AXXA” spune că trecutul a stat în putera internetului.

Prin intermediul rețelelor sociale, din nevoie, s-au cunoscut cei doi. Un curs de vindecare i-a adus împreună, iar apoi, pas cu pas, au început să se privească cu alți ochi.

Privind în urmă, Mihai Onilă spune că totul s-a întâmplat în mod natural, semn că așa trebuia să fie, căci ei nu au forțat cu nimic relația. Fapt ce a făcut ca în vara anului trecut, artistul să prindă curaj și să îngenuncheze în fața blondinei. Un mare „DA” i-a oferit Laura drept răspuns, atunci când a fost întrebată dacă vrea să îi devină soție, iar restul este… poveste!

”Ne-am cunoscut prin intermediul internetului. Eu predau cursuri de vindecare și ea a cerut un curs pe Facebook. Am zis că da și am făcut două cursuri împreună, după care, într-o zi, s-a hotărât să ceară ceva de la mine, ceva special și în momentul acela eu am început să o văd cu alți ochi și ea la fel pe mine. Totul a venit natural. A fost ceva așa, ca și cum trebuia să se întâmple. Nu am făcut eforturi de a începe o relație. Totul a fost extrem de natural, din discuții extrem de normal și am ajuns să ne spunem ce simțim unul pentru celălalt”, a mai spus vedeta.