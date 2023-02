Mihai Șora, cele mai apreciate postări pe Facebook. Ce a postat ultima dată pe rețeaua socială

In articol:

Mihai Șora a fost unul dintre cei mai mari filosofi și eseiști români. Vezi care au fost cele mai apreciate postări de pe Facebook, rețea socială pe care era foarte activ.

Cele mai apreciate postări ale lui Mihai Șora

„Am desenat! – în linii cât mai simple și inteligibile. Pentru că nu se poate altfel și pentru că nu există, în fața barbariei, jumătăți de măsură, ezitări, îngăduință care să absolve criminalii de faptele lor, să le bagatelizeze ori să le pună în surdină. Curajul ucrainenilor este dătător de speranță, eroismul lor ne însuflețește și pe noi. Sursum corda!” – Postarea a adunat peste 8 mii de aprecieri și 155 de comentarii. A fost postată pe 24 februarie 2023.

„Bună dimineața, copii! Că Bellezza și Bruttezza sunt legate știm deja. Esențial e să nu le gândim și așezăm pe aceeași treaptă, la același nivel sistemic, ideatic. Și nu, cea dintâi nu câștigă întotdeauna în conflictul cu cealaltă, oricât de încrezători am fi sau bătăioși când trebuie salvată. E ceea ce spunea cândva Aron despre democrație: trebuie să fii naiv sau desprins de realitate ca să crezi că democrația are mereu câștig de cauză, că rațiunea este – din capul locului și pentru totdeauna

– victorioasă. De aceea, insista Aron, trebuie 𝐬𝐚̆ 𝐢̂𝐧𝐚𝐫𝐦𝐞𝐳𝐢 𝐢̂𝐧𝐭̦𝐞𝐥𝐞𝐩𝐜𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 [«armer la sagesse»]. Cu alte cuvinte: să nu cedezi nimic statelor totalitare, nici militar, nici în planul ideilor. Ce are mai de preț Europa sunt tocmai mințile cetățenilor ei; în ele se află resursele, din ele vin și bunăstarea, și tehnologiile, libertățile individuale și pacea. 𝐄𝐥𝐞 trebuie protejate cu orice preț de toxinele propagandei statelor totalitare, de veninul și falsurile distilate în presa aservită, de ideologi și extremiști care abia așteaptă să ajungă la putere.Mințile oamenilor, așadar, discernământul și capacitatea lor de înțelegere sunt adevărata miză a acestui secol, pentru lumea liberă. Și iată de ce, dacă aș fi librar, aș pune cărțile de logică, de filozofie și istorie la intrare, în locuri vizibile… Nu înghesuite la etajul doi (spre care arăt acum cu degetul, scuze), unde nu urcă toată lumea. Zi senină tuturor” –

Postări de pe Facebook ale filosofului Mihai Șora [Sursa foto: MediaFax Foto]

„Mama, Tata, soția și copilul meu, sora mea, soțul ei, cei patru copii…“ (Ahmed în fața sacilor de plastic.). Nu există alinare, nici reziliență sau împăcare cu „soarta“ (ce va fi însemnând ea) când îi vezi întinși acolo, pe jos, desfigurați, plini de sânge; când afli că ești singurul supraviețuitor al familiei și trebuie să-i identifici, înainte să fie îngropați… Repede, să nu se împrăștie holera. Nu există refugiu, nici mângâiere: doar suferința și jalea, chinul celui care a scăpat”. – Postarea a adunat 5 mii de aprecieri și 96 de comentarii.

„Tragediile nu intră în concurență, nu se iau la întrecere. Nenorocirea unui cutremur n-o anulează pe cea a unui război: nu există un „palmares“ al suferinței, după cum înțelegerea și empatia nu se măsoară în metri liniari, kilograme ori litri. Când spui că te doare „mai mult“ soarta oamenilor aflați sub dărâmături în Turcia și în Siria decât cea a ucrainenilor bombardați de ruși, în fapt nu te doare câtuși de puțin: doar împrăștii cuvinte care nu folosesc nimănui”. – Postarea a adunat peste 5500 de mii de aprecieri și 88 de comentarii.

Citeste si: Ce s-a întâmplat, de fapt, între Florin Salam și Emil Rengle? Motivul pentru care a refuzat să mai apară în videoclipuri de manele- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Citește și: Cine sunt Alexandra, Andrei si Tom, cei trei copii ai lui Mihai Șora

„Teribil cutremurul din Turcia și Siria… Numai gândul că sute de oameni au pierit sub dărâmături – una dintre cele mai înfiorătoare morți, că alte sute ori mii încă se zbat între viață și moarte, caută cu disperare o gură de aer sub moloz, își simt oasele sfărâmate și nu mai au forță, după atâtea ore de așteptare încordată, să strige după ajutor, gândul că părinții își plâng copiii, urletul sirenelor pe străzi, burnița, fumul, praful și pulberea ridicându-se dintre ziduri, umbrele și chipurile supraviețuitorilor… – toate ți se fixează pe creier, te apasă și te năucesc. Suntem atât de fragili, vulnerabili… Cu știința noastră de carte, cu tehnologiile, ingineria sofisticată, și tot nu putem evita asemenea nenorociri. Scoarța aceasta pe care ne înghesuim se scutură din timp în timp, ca și când ar vrea să scape de noi” – Postarea a adunat 9 mii de aprecieri și 189 de comentarii, împreună cu 509 distribuiri.

Ce a postat ultima dată pe Facebook Mihai Șora

Mihai Șora a murit la 106 ani [Sursa foto: MediaFax Foto]

Mihai Șora a murit la vârsta de 106 ani, în seara de 25 februarie 2023. Moartea unuia dintre cei mai mari eseiști români ai timpurilor a fost anunțată de soția sa, printr-o postare pe pagina lui de Facebook.

Citește și: Când va avea loc înmormântarea lui Mihai Șora. Filosoful a murit la vârsta de 106 ani

Citeste si: Oana Roman, imagini emoționante din centrul în care se află mama sa, Mioara Roman! Cum a găsit-o vedeta după o săptămână de absență- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Imaginile incredibile cu tânăra paralizată de faimosul drog zombie, analizate de medic. ”Duc la derealizare, depersonalizare, tulburări neurologice”- stirilekanald.ro

Citeste si: Emily Burghelea, cu ochii plini de lacrimi: "L-a mușcat pe bebe de picioruș” Vedeta trece printr-o situație extrem de dificilă cu ambii copilași- radioimpuls.ro

Ultima postare a lui Mihai Șora a fost postată acum două zile, când românul a distribuit 10 fotografii postare de Vadim Ghirda, cu descrierea „Izium, Kupiansk and Kharkiv, over the past two days, Ukraine, February, 2023”.

sursă: Facebook Mihai ȘORA