Mihai Stan, coregraful ”Bravo, ai stil!”, comentează defilările concurentelor! Cu cine a întâmpinat cele mai multe probleme: "Stătea tot timpul pe telefon și nu mă asculta" | EXCLUSIV

Mihai Stan, celebru pentru clipurile sale video amuzante de pe TikTok, este și coregraf în sezonul opt al emisiunii ”Bravo, ai stil!”, difuzată pe Kanal D2. Invitat la ”Bravo, ai stil! Backstage”, Mihai Stan a fost provocat să imite câteva mișcări ale concurentelor, să spună cu cine a avut cel mai mult de lucru, dar și care dintre fete este cel mai puțin ”ascultătoare”.

El a declarat că este o adevărată provocare să vii mereu cu ceva nou în fața publicului și să te ridici la nivelul așteptărilor pe care le presupune emisiunea. În cadrul interviului, am avut ocazia să-l vedem pe Mihai și cum este el în afara platformelor de social media sau în afara camerei de filmat și a dat mai multe detalii despre parcursul carierei lui, cât și despre viața personală.

Ce concurentă s-a adaptat cel mai greu defilărilor?

Mihai Stan este cel care face din defilările concurentelor artă. Acesta se ocupă și de momentele artistice, astfel încât scena "Bravo, ai stil" să fie nelipsită de show. Mihai ne-a povestit cu ce concurentă a avut cel mai mult de tras și care dintre ele s-au făcut remarcate.

"La început a fost de muncă, acum ne-am mai acomodat. În primele două săptămâni a fost destul de dificil, dar acum fetele s-au obișnuit, văd că deja o defilare îmi ia la 6-7 minute, eu sper să ajung la 3 minute. Fetele se descurcă destul de bine. La început a fost dezastru, ca orice început. Cu Sorina am avut cel mai mult de lucru, pentru că nu prea înțelegea cum stă treaba aici, stătea tot timpul pe telefon și nu mă asculta, era și ultima care venea în platou. Milena are mișcări cu mâna, cântă, e tot platoul, dar e mișto chestia asta pentru TV și am văzut că și oamenii lasă comentarii despre Milena, o văd că începe să crească în online. Are energia care trebuie. Din punctul meu de vedere, asta trebuie într-o emisiune de divertisment, să fii puternică. Beatrice pare rezervată acum, dar s-a făcut cunoscută prin pasul ei Beatrician.", a spus Mihai Stan.

Mihai Stan, tiktoker și coregraf

Mihai Stan nu este doar coregraf, ci și tiktoker. Acesta are deja o comunitate activă de urmăritori, iar clipurile sale fac vizualizări de sute de mii de cifre. Mihai ne-a spus cum s-a apucat de TikTok și cum l-au primit oamenii pe această platformă.

"Am devenit TikToker in 2020, în pandemie. Eu nu câștig din TikTok, dar uite că după trei ani am progresat. Mi se pare că e din ce în ce mai bine. Eu imit personaje. Am ales să nu fac coregrafie și am mers pe drumul ăsta cu caterinca, oamenii au relaționat foarte mișto cu treaba asta. Asta e amprenta mea pe TikTok. Asta mi se pare cel mai interesant, că oamenii au văzut potențial în mine. Eu nu am avut comentarii de hate până acum.", a precizat Mihai Stan, la ”Bravo, ai stil! Backstage”.

