Mihai Trăistariu a dezvăluit motivul pentru care a renunțat în ultimul moment la Eurovision, anul acesta: „Am și jurat”

Mihai Trăistariu, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țară, a făcut senzație pe scena Eurovision, în 2006, an în care a și ajuns pe locul 4.

Vedeta își dorește să cucerească din nou victoria, însă nu anul acesta, întrucât a renunțat chiar în ultimul moment.

Anul acesta ar fi fost a 12-a ediție în care Mihai Trăistariu participa la Eurovision. Din nefericire, artistul a decis să „stea pe tușă” de această dată, iar asta pentru că nu a găsit piesa potrivită.

De ce a ales Mihai Trăistariu să renunțe la Eurovision anul acesta?

În cadrul unei emisiuni TV, Mihai Trăistariu a motivat alegerea de a renunța la Eurovision anul acesta. Artistul a mărturisit că nu are pregătită o piesă mai bună decât „Tornero”, melodie cu care aproape a câștigat în anul 2006.

Cântărețul a primit diferite melodii din partea compozitorilor din cadrul concursului, însă simte că niciuna nu i se potrivește. De asemenea, acesta susține că a ales să nu participe la Eurovision anul acesta deoarece nu simte că va face senzație ca în edițiile trecute.

„ Nu am renunțat definitiv, am renunțat pentru anul acesta. Eu primesc piese. Pentru Eurovision, am observat că există niște compozitori Eurovision, așa i-aș numi(...) Ăștia mă caută pe mine în fiecare an și îmi trimit piese. Am primit cam 40 de piese și anul acesta. Și anii trecuți primeam cam 50-60 de piese. Însă niciuna nu mi s-a părut atât de wow.(...) Eu le explic compozitorilor: dacă nu e una mai bună decât Tornero, dacă nu simt eu că fac senzație cu ea, nu mă bag”, a mărturisit Mihai Trăistariu, în cadrul unei emisiuni televizate.

Mihai Trăistariu, despre participarea sa la Eurovision

Artistul și-a promis că nu se va mai înscrie dacă nu simte ca va face senzație pe scenă. Acesta își dorește să simtă adrenalina din fața publicului, însă nu mai vrea să participe doar de dragul de a participa. De asemenea, cântărețul susține că este foarte greu să găsească o piesă mai bună decât „Tornero”.

„ Uite așa stau un an pe tușă. Nu îmi place să stau și să privesc doar la televizor. Eu vreau să fiu direct în concurs, vreau să reprezint țara, vreau să câștig pentru România că, de fapt, acesta este țelul meu, dar am și jurat că nu mă mai înscriu doar așa de dragul de a mă înscrie. Trebuie să fie o piesă ca lumea, o piesă wow. Și e greu de făcut pentru că Tornero a fost un succes și s-a difuzat și la radiouri în peste 30 de țări”, a mai adăugat Mihai Trăistariu.

