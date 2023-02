Mihai Trăistariu a făcut sacrificii pentru silueta de vis! Cum a slăbit artistul a slăbit 8 kilograme în doar o lună: „Acum mănânc doar o masă pe zi”

In articol:

Problemele cu greutatea i-au dat bătăi de cap lui Mihai Treistariu în ultima lună. Artistul a reușit să slăbească 8 kilograme într-o singură lună, după ce a apelat la o metodă deloc sănătoasă, înfometarea. Privind retrospectiv, solistului îi vine greu a crede că a reușit să rezite atât de mult timp cu un regim atât de drastic, însă asta nu e tot.

Iată care este programul pe care Mihai Trăistariu îl urmează în fiecare zi cu sfințenie!

Mihai Trăistariu a făcut numeroase sacrifici pentru a ajunge la forma fizică dorită. De la aproape 73 de kilograme, a reușit să ajungă la aproape 65. Din dorința de a scăpa rapid de kilogramele în plus, a ales cea mai ușoară, dar, în același timp, cea mai grea metodă, înfometarea.

Cum a slăbit Mihai Trăistariu 4 kilograme într-o săptămână. Ce dietă urmează celebrul cântăreț

Mihai Trăistariu a slăbit 8 kilograme într-o singură lună

Mihai Trăistariu se străduiește să consume o masă în fiecare zi care să aibă maxim 1000 de calorii. De asemenea, și-a impus ca în fiecare seară să citească 10-20 de pagini, iar antrenamentele la sală sunt nelipsite din programul lui.

Mihai Trăistariu își dorește să aibă un stil de viață cât mai activ și cât mai sănătos, motiv pentru care a decis să-și împartă timpul astfel încât să aibă numai de câștigat, din toate punctele de vedere, și să-și atingă obiectivele.

„Am reușit să slăbesc 8 kg într-o lună de zile! Nu știu cum am făcut, dar am reușit! Am pornit pe 3 ianuarie de la 72,9 kg. Azi, pe 3 februarie, am 64,8 kg. M-am înfometat la propriu. Am băut doar apă în primele zile. Acum mănânc doar o masă pe zi, care să aibă maximum 1.000 de calorii. Mai mult salate. Azi am mâncat pește cu mămăligă. Merg la sală zilnic, de luni până vineri. Și dorm între 8- 12 ore pe noapte. Mă relaxez mult, mă uit la filme pe Netflix, citesc seara 10-20 de pagini dintr-o carte, mângâi mai des pisicii, trag o fugă zilnic pân' la academia mea de arte din Constanța, mai postez câte ceva, încerc să-mi organizez timpul altfel. O viață controlată înseamnă sănătate! Și mai multă fericire!”, a mărturisit Mihai Trăistariu în mediul online.