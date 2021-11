Mihai Trăistariu a fost surprins când dormea în Gara de Nord! "Nu sunt primit în hoteluri și am constatat că o să dorm în Gara de Nord"

In articol:

Mihai Trăistariu a declarat că, în ultima perioadă, partea financiară i-a cam dat bătăi de cap.

Mihai Trăistariu a dormit în Gara de Nord

Artistul se află într-o situație delicată și a luat decizia să se reîntoarcă la Constanța, acolo unde va trăi din banii strânși din turism.

Invitat la o emisunie TV, Mihai Trăistariu a declarat că fost nevoit să doarmă în Gara de Nord, deoarece restricțiile în ceea ce privește certificatul verde, l-au împins să recurgă la o asemenea decizie.

Deși a afirmat public că, din punct de vedere financiar nu sta apropae deloc bine, artistul mărturisește că nu acesta este motivul pentru care a dormit în gară și că singurul aspect a fost vaccinul, pe care încă nu l-a făcut.

„Alte dăți îmi luam cazare la hotel, stăteam liniștit, mă trezeam dimineața și mergeam la celelalte emisiuni. Acum, nefiind vaccinat, nu sunt primit în hoteluri și am constatat că o să dorm în Gara de Nord”, a mărturist artistul în cadrul emisunii la care a fost invitat.

Nu este prima dată când Mihai Trăistariu nu are unde să doarmă: „O să dorm în mașină"

Mihai Trăistariu recunoaște că a mai întâmpiant în trecut situații de genul. Atunci fost nevoit să doarmă în mașină, un mediu mai bun, comparativ cu Gara de Nord, spune el. Artistul afirmă ca prietenii lui s-au oferit să-l ajute la vremea aceea.

„O să dorm în mașină, am mai dormit acum vreo 15 ani.

Mihai Trăistariu, despre dificultățiile financiare

Știu cum e, mi-am pus căldură și am dormit așa. Bineînțeles să au sărit mulți prieteni”, a mai spus artistul pentru sursa menționată mai sus.

Mihai Trăistariu a traversat o perioadă dificilă din punct de vedere financiar.Însă, fostul concurent Eurovizion pare să-și revină și să reajungă pe linia de plutire. Cântărețul afirmă că se va întoarce acasă, la Constanța, acolo unde are animalele sale de comapanie și că va trăi din banii pe care i-a câștigat din turism vara aceasta.

„M-am decis să mă sacrific. O să mă întorc acasă, pe la 1 ajung la Constanța pentru că am niște pisici. Am pisicii aștia care îmi mănâncă zilele și trebuie să fiu zilnic lângă ei, vreau să știu că sunt bine. Sunt pe linia de plutire, am strâns în vară din turism vreo 20.000 de euro și îi țin deoparte. Am împărțit pe luni, câte 100 de milioane pe lună. Rata mea e 7000 de lei, iar 3000 de cheltuială”, a declarat Mihai Trăistariu în cadrul emisunii.

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țara noastra. Acesta a participat la concursul european de muzică Eurovision, în anul 2006 și s-a clasat pe locul al treilea. Piesa cu care a reprezentat România, la vremea ceea a strâns peste un milion de vizualizări.