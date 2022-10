Mihai Trăistariu a primit un loc de veci, drept cadou! Motivul neașteptat pentru care artistul a primit darul neobișnuit

In articol:

Mihai Trăstariu a intrat în sufletele românilor încă de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, iar acest lucru i-a adus un succes răsunător în cariera de artist.

Ei bine, în acest fel a ajuns să fie și cetățean de onoare al orașului, motiv pentru care primarul i-a făcut câteva mici cadouri artistului, printre care și un loc de veci în Piatra Neamț, deși a anunțat că își

dorește să fie criogenat.

"Eu sunt cetățean de onoare al orașului, iar primarul mi-a dat un loc de veci în Piatra Neamț, dacă am nevoie vreodată, și o să fie nevoie, deși eu am declarat că mă criogenez. Am primit gratuitate și la mijloacele de transport și un teren la marginea orașului, de 500 de metri.", a spus Mihai Trăistariu, pentru un post TV.

Cum s-a gândit Mihai Trăistariu la criogenare

Într-un interviu pentru WOWbiz.ro, Mihai Trăistariu a făcut o serie de declarații despre criogenare, dar și despre cum s-a gândit la această procedură: "Am găsit întâmplător, acum vreo 7-8 ani, pe net, un articol că un baschetbalist celebru din America este criogenat de prin anii 80, când avea în jur de 40 de ani și avea un cancer terminal. Fiind atât de tânăr, au venit unii cu soluția de a-l criogena. Există deja două centre, unul în America și unul în Anglia, costă 70.000 de euro dacă vrei să îți criogenezi tot corpul, 30.000 de euro doar capul. Ar fi o variantă să știi că măcar ai o șansă, dacă te dezgheață peste 100 – 200 de ani, să îți vindece și cancerul și poate chiar se va trăi mai mult și atunci să îți reiei viața din punctul acela, fără rude și prieteni, dar măcar să știi că nu ai murit și te-au înmormântat" , a precizat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

De asemenea, Mihai Trăistariu a ținut să și explice, pe scurt, cum funcționează acest proces de criogenare : "Pe mine m-a fascinat ideea și am mai cercetat și am văzut că sunt foarte mulți oameni criogenați.(...) Mie nu îmi place ideea de moarte așa că am zis că e o idee faină. Ți se scoate sângele din corp, ți se bagă o substanță albă și deocamdată tehnologia nu permite, dar peste 100 de cine știe cum va fi", a mai explicat Mihai Trăistariu.

