Mihai Trăistariu a primit un mesaj de dincolo de la mama sa: "Am visat-o de vreo 20 de ori..."

Părinții lui Mihai Trăistariu s-au stins din viață încă de când artistul era în adolescență. Cu toate că i-a fost greu, cântărețul i-a avut alături pe cei trei frați ai săi.

În cadrul unui interviu, însă, Mihai a recunoscut că a primit un mesaj de la mama sa.

Mihai Trăistariu, mesaj de dincolo de la mama sa

Tatăl artistului s-a stins din viață atunci când artistul avea doar 17 ani, iar mama acestuia la doar două zile după Eurovision. Chiar dacă au existat momente extrem de dificile, Mihai i-a avut alături pe frații săi.

”Părinții s-au stins din viață încă de când eram mai mic, tata când aveam 17 ani, iar mama la două zile după Eurovision, în 2006, am simțit mereu lipsa lor, noi suntem patru frați, ne avem unii pe alții, ne motivăm și ne susținem, dar mama și tata înseamnă deja altceva. Mie îmi e dor de sprijinul mamei, de alintările, îmbrățișările ei”, a declarat Mihai Trăistariu la o emisiune.

Însă, de curând, artistul a recunoscut că a primit un mesaj de dincolo de la mama sa. Se pare că acesta îi spunea faptul că trebuie să participe la Eurovision pentru că o să câștige.

„Eu am visat lucrul ăsta, eu pe mama am visat-o de vreo 20 de ori, iar pe tata o singură dată, l-am visat chiar că a murit și el era deja mort. Pe mama am visat-o numai bine, făcând mâncare, într-unul dintre visele mele mi-a spus: mami tu trebuie să mergi la Eurovision, să te îmbraci în alb pentru că tu vei câștiga. Vreau să merg la Eurosivision până câștig”, a mai spus Mihai Tărăistariu.