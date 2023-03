Mihai Trăistariu a scăpat de beleaua cu mașina de spălat! Cum s-au oprit sunetele bizare pe care le auzea frecvent în casă | EXCLUSIV

In articol:

În urmă cu câteva săptămâni, Mihai Trăistariu mărturisea că se confruntă cu o situație stranie în casă.

Mașina de spălat scotea o serie de zgomote pe care nu le putea înțelege, însă pe care își dorea foarte tare să le descifreze.

Timpul a trecut, iar acum cântărețul pare că și-a rezolvat aceste probleme. Sunetele l-au urmărit chiar și la București, dar din fericire au încetat în urmă cu câteva zile. Problemele artistului par să fi dispărut, cel puțin pentru moment. Cântărețul a dezvăluit totul în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu a rezolvat problema cu suntele din mașina de spălat

Artistul a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit, în premieră, că sunetele au încetat în urmă cu o săptămâni. Zgomotele care ieșeau din mașina de spălat s-au oprit din senin, iar Mihai Trăistariu nu a reușit să afle exact de la ce a pornit totul.

Citește și: Ce spune Georgiana Lobonț despre Mihai Trăistariu?! A mărturisit tot, după ce a fost inclusă în topul cântărețului: "Îl susțin de mică"| EXCLUSIV

"Mașina s-a oprit singură de vreo săptămână. Totul s-a întâmplat din senin și nici nu știu să interpretez asta. Nu îmi dau seama de la ce s-a oprit.

O lună a țăcănit acolo, dar nu știu cum de s-a oprit. Sunt puțin derutat pentru că eu nu am vrut să o opresc în mod intenționat. Adică nu am chemat un instalator să vadă ce are. Nu părea defectă pentru că e și nou – nouță. Nu o folosesc prea des, dar uite că toată luna februarie a țăcănit", a explicat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: ”Aveți grijă cu cine intră copiii voștri în contact” Misha, apel disperat pe internet, după ce un bărbat i-a trimis fotografii indecente fiicei sale- kanald.ro

Citeste si: Un român dat dispărut în Thailanda a fost găsit înecat și fără picioare| FOTO- stirileprotv.ro

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

De ce crede artistul că veneau sunetele din casă

Mihai Trăistariu a vorbit în numeroase rânduri despre sunetele pe care le auzea din interiorul mașinii de spălat. Inclusiv un parapsiholog i-a explicat că sunetele ar putea să fie semne din partea unei persoane decedate.

Citește și: Mihai Trăistariu a pus tunul pe influenceri! Cântărețul i-a atacat pe creatorii de conținut din țara noastră: „Nu le au cu școala, nici cu gramatica!”

Totuși, Mihai Trăistariu a dezvăluit că el a luat în calcul faptul că ar putea fi chiar semne din partea lui, însă din partea unei variante din viitor.

"Eu în continuare cred că este vorba de un semn de la cineva sau poate chiar de la mine. Eu am declarat, în repetate rânduri, că vreau să mă criogenez ca să pot să trăiesc în viitor. M-am gândit că te pomenești că am ajuns în viitor, m-am trezit peste 1000 de ani, pot să călătoresc în trecut și am început să îmi trimit semne, dar nu știu ce semnifică ele", a mai explicat artistul.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Răzvan Miheț a trecut peste despărțirea de Oana Matache?! Pe ce platformă a apărut bărbatul- kfetele.ro

Citeste si: Premierul Ungariei, Viktor Orban: Al treilea război mondial e aproape- stirilekanald.ro

Citeste si: „Ajutați-mă. Tremur de nervi!” Misha, apel disperat către fani după ce fiica sa a primit imagini indecente de la un bărbat pe internet- radioimpuls.ro

Mihai Trăistariu, sfătuit să joace la Loto

Artistul a numărat sunetele pe care mașina de spălat le scotea, iar cineva l-a sfătuit să joace acele cifre la Loto. Vedeta a încercat, însă mărturisește că nu a fost deloc cu noroc.

"Mi-a murit și o pisică, acum vreo două săptămâni și m-am gândit că poate mă avertiza că îmi moare pisica. Poate că era un avertisment pe care nu am știut să în interpretez.

Am scris pe foi numerele acelea, timp de vreo săptămână mi-a țăcănit 10 bucăți, într-o zi s-a schimbat și m-am gândit ca poate sunt numerele de la Loto. Am jucat și la Loto, dar nu am câștigat. Nu știu ce însemnă toate acele păcănituri.

Am scos mașina din priză, am mișcat și furtunul de apă să văd dacă se schimbă ceva. Erau niște țăcăneli ciudate acolo", a mai explicat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!