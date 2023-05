Mihai Trăistariu a spus ce ar schimba dacă ar participa iar la Eurovision: "Atunci am suferit foarte mult". Cine sunt artistele pe care le-ar lua cu el pe scenă | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Trăistariu a reprezentat România la Eurovision în 2006 atunci când a obținut locul 4 cu celebra piesă "Tornero".

El s-a numărat printre artiștii care i-au adus cele mai bune locuri la Eurovision României așa că acum, după ce țara noastră a obținut pentru prima dată în istorie 0 puncte, cântărețul ia în calcul să mai participe încă o dată.

Mihai Trăistariu ar face unele lucruri diferit, iar coregrafia și show-ul prezentate pe scenă sunt categoric ceva ce ar schimba. Nici nu își dorește să fie doar o marionetă a echipei din România și ia în calcul inclusiv să cumpere o piesă, ceea ce nu a făcut niciodată, dacă ar fi convins că i-ar aduce succesul.

Mihai Trăistariu, gata să urce pe scena Eurovision pentru a doua oară

Artistul recunoaște că niciodată nu a dat bani din buzunar pentru o piesă, de cele mai multe ori fiind contactat de către studiouri sau compozitori. Totuși, dacă ar urca pe scena Eurovision pentru a doua oară își dorește să își depășească recordul așa că nu s-ar da în lături de la nimic și ia în calcul să cumpere melodia pe care o va cânta pe scenă.

"Da și sunt dispus să plătesc și o avere! Eu nu am plătit până acum nici măcar o melodie. Cred că sunt șase în situația, când ajungi cunoscut și ai și o voce bună, mă caută tot felul de studiouri și compozitori din țară și întotdeauna mi s-a întâmplat așa, iar eu am acceptat de cele mai multe ori.

Dacă ar fi să am o piesă bombă de Eurovision, mai tare decât Tornero și mi-ar cere bani aș plăti, ceea ce nu am făcut până acum. Dacă aș simți că îmi depășesc propriul record aș fi capabil să plătesc și 10.000 de euro melodia, numai să fie bună", a explicat el, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu, pe scena Eurovision în 2006 [Sursa foto: Captură YouTube / Eurovision Song Contest]

Ce ar face Mihai Trăistariu diferit dacă ar reveni la Eurovision

Artistul își dorește că își depășească performanțele obținute în 2006 sau chiar să câștige așa că eforturile sale ar fi pe măsură. Mihai Trăistariu ne-a dezvăluit, în exclusivitate, ce ar face diferit dacă ar avea șansă să reprezinte iar România la concursul european.

"În primul rând aș face o ședință cu echipa televiziunii care o să se ocupe de mine pentru Eurovisionul respectiv. Acolo aș explica fiecăruia că nu trebuie să fie căpos, să îmi impună lucruri așa cum s-a întâmplat data trecută.

Nu mă interesează să execut ce îmi spune televiziunea. Așa se plâng artiștii în ultimul timp, că nu au avut niciun cuvânt de spus că li se spune cum să facă, ce să îmbrace. Nu prea îmi place așa, unde mai e partea artistică, de creativitate?! Aș vrea o libertate artistă, dar nu de capul meu. Coordonat de ei, dar cu cap și deștept.

Eu nu m-aș duce doar așa ca să mai particip o dată. Nici nu se pune problema. Dacă vreau să mă duc din nou, vreau să îmi depășesc recordul și să câștig. Asta este ideea.

Dacă eu o să le propun să cumpărăm un show din Suedia să zicem, care costă tot așa un 10.000 de euro, există varianta și sunt foarte mulți artiști la Eurovision care își cumpără show-ul. Dai 10.000 de euro unui coregraf și el îți aduce pe scenă un întreg spectacol.(...) Anul acesta ne-am dus cu nimic, băiatul acesta, atât de talentat, s-a prezentat singur pe scenă. Cum să te duci la Eurovision singur pe scenă?! Ce e asta?

Nu se face așa dacă lăsăm totul așa la plesneală luăm zero puncte. Am înțeles că a fost prima dată când România a luat zero puncte. Un moment atât de șters să nu primești nici măcar un punct?! Asta aș schimba, aș vorbi cu TVR să ne înțelegem la un spectacol pe care să-l cumpărăm și să ne facă ceva ce nu s-a mai făcut.

Noi mereu am avut o mare problemă la show-uri. În afară de Luminița cu Sistem care au avut un show, în rest nici eu nu am avut un show așa spectaculos și am și suferit atunci din acest motiv", a mai precizat el.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Cu ce artistă ar urca pe scena Eurovision

Întrebat de către jurnaliștii WOWbiz.ro cu cine ar face un duet dacă ar fi să participe a doua oară, Mihai Trăistariu nu a stat prea mult pe gânduri.

"Aș merge cu o voce foarte bună! Eu am punctat întotdeauna că o voce foarte bună, premiată chiar cum avem noi Monica Anghel, Paula Seling, Luminița Anghel sau Andra nu au cum să dea greș. O voce care impresionează întotdeauna la Eurovision a intrat în Top 10.

Dovadă stă faptul că Luminița a luat Locul 3, Paula locul 3, eu am luat locul 4. Cine a avut voce s-a dus în față, chiar dacă piesa e mai bună sau mai proastă. Vocea te salvează așa că dacă aș face un duet, l-aș face cu o voce super bună, mai tânără sau mai veche nu ar conta.

Din vocile tinere, Theo Rose îmi place foarte mult, Nicole Cherry nu mai zic de Andra și Delia care cântă foarte bine. Numai că țara trebuie să ne lase, fanii Eurovision să nu desființeze duetul. Sunt o mână de vreo 50 de fani care fac rău de tot", ne-a dezvăluit el, în exclusivitate.

