Mihai Trăistariu, afectat grav din cauza pandemiei de coronavirus: „Să-mi vând casa, mașina ca să trăiesc?”

Mihai Trăistaru are probleme financiare mari din cauza pandemiei de coronavirus care a schimbat viețile tuturor. El se află printre numeroșii artiști care așteaptă o rezolvare din partea statului pentru a putea duce o viață decentă. Cântărțeul nu este singurul afectați, de pe o zi pe alta trăiesc și frații lui. Mihai Trăistariu susține că șomajul tehnic nu îl ajută cu nimic, în comparație cu toate cheltuielile pe care le are.

„Eu nu am venituri decât din școala de muzică și din concerte. Amândouă sunt blocate și sunt foarte necăjit. Nu din cauza pandemiei că înțeleg că înțeleg că toată lumea are probleme. Dar dacă nu mă lași să fac ceva, tu Statul, atunci oferă-mi ceva la schimb. Nu șomaj tehnic de 1.500 de lei, că eu am cheltuieli de 6.000 de lei pe lună numai cu animalele. Deci la mine nu funcționează. Eu îmi plătesc doar utilitățile cu 15 milioane: telefonul și lumina, cablul, internetul. Mie îmi trebuie sume mai mari. Și atunci, eu ce mă fac? Să-mi vând casa, mașina ca să trăiesc?”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru un post de televiziune.

Deși sărăcit din cauza pandemiei de coronavirus, Mihai Trăistariu își ajută fratele cu bani [Sursa foto: Instagram]

Mihai Trăistariu continuă să își ajute frații, chiar dacă are probleme financiare

Artistul a mărturisit că frații săi au la fel de multe probleme financiare precum el, însă cu toate acestea, el continuă să îi ajute. Mihai Trăistariu are doi frați, Constantin și Vasile, dar și o soră, pe nume Geanina. Vasile este pictor de meserie și i-a cerut de mai multe ori ajutorul lui Mihai Trăistariu în acest an. (Citeste si: Cum i-a incendiat fratele lui Mihai Trăistariu casa artistului: ”Dulapul ardea lângă el, iar el stătea în pat”)

„Eu i-am zis când are nevoie să apeleze la mine, dar el în principiu se descurcă singur și vreau să-l educ în sensul acesta să se descurce singur. I-am spus tot timpul: Dacă eu nu eram, sau eram prin America pe undeva, nu are cine să îți dea bani, trebuie să produci singur. Deci el se descurcă un an întreg, eu vin așa, ca un sprijin suplimentar (...) A fost un an cu pandemie și a fost dificil. I-am trimis de vreo cinci ori bani. dar în ultima perioadă văd că nu mi-a mai cerut, deja sunt câteva luni și îl urmăresc pe Facebook și văd că postează, ceea ce înseamnă că e fericit, că nu are nevoie de nimic, pentru că așa l-am învățat. Dacă ajunge într-un colaps să mă sune și să apeleze la mine”, a mărturisit Mihai Trăistariu.

Sursă: Spynews