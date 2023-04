Mihai Trăistariu are propria tehnică prin care vopsește ouăle de Paște! Artistul ne-a spus care este secretul: "Așa am învățat" | EXCLUSIV

In articol:

În Joia Mare, una dintre cele mai importante tradiții este vopsitul ouălor. Tradiția spune că Joia Patimilor este ziua din Săptăma Mare în care gospodinele vopsesc ouăle în roșu sau în alte culori.

Totuși, cea mai folosită culoare este roșu, ea reprezentând sângele lui Iisus Hristos.

De-a lungul timpului, gospodinele și-au perfecționat tehnica pentru încondeiatul și vopsitul ouălor așa că în prezent masa de Paște devine o adevărată poveste. Nici vedetele nu fac excepție când vine vorba de bucatele tradiționale și mai ales de rețetele proprii pe care le respectă la vopsitul ouălor.

Mihai Trăistariu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre planurile pentru Paște și ne-a dezvăluit ce tehnică folosește pentru vopsitul ouălor, el fiind cel care se ocupă de acest preparat singur, de mai bine de doi ani.

Mihai Trăistariu are propria rețetă pentru ouăle de Paște

Artistul recunoaște că nu se pricepe la celelalte preparate tradiționale, însă ouăle le vopsește singur. Tehnica sa are la bază o rețetă pe care a învățat-o acum doi ani, în vremea pandemiei și pe care a postat-o și pe rețelele sociale.

Citește și: Mihai Trăistariu se simte și astăzi vinovat pentru ce s-a întâmplat cu fratele său în copilărie! În urma acelui incident, Vasile s-a ales cu probleme serioase de vedere: „Eu am ținut minte și am suferit”

"Eu singur vopsesc ouăle roșii. Ele nu lipsesc niciodată de pe masa de Paște și mi le fac singur așa cum am învățat acum doi ani.

Citeste si: Doliu în Jandarmeria Română! S-a stins din viață Samir, patrupedul de nădejde al jandarmilor, la opt ani- kanald.ro

Citeste si: „M-a rugat cu zeci, sute de mii”. Mărturia soțului pacientei care a murit după ce a fost operată de medicul din Târgu Jiu- stirileprotv.ro

De doi ani am învățat să fac. Mi-am făcut o postare despre cum le-am făcut singur. Mi le colorez singur în bucătărie,după această rețetă și deja m-am învățat și îmi și place foarte mult să le pregătesc pentru Paște", a mărturisit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Instagram]

Mihai Trăistariu a dat lovitura cu afacerea de pe litoral

Mihai Trăistariu se numără și printre vedetele care au afaceri pe litoral. Artistul a închiriat deja toate apartamentele de la Mamaia pentru perioada Sărbătorilor Pascale și ne-a mărturisit că are cereri mari și în sezonul estival.

Citește și: Prima reacție a femeii care a fost înjunghiată la Gara de Nord. Agresorul ar fi fost îndrăgostit de aceasta: „A devenit obsedat de mine şi din gelozie sau ură, nu ştiu ce a fost în capul lui, m-a rănit”

"Eu deja am închiriat tot. De la Paște până pe 2 -3 mai am totul dat, apoi am o pauză de 2 săptămâni și apoi practic începe deja vara. Mai am așa mici găurele să zic, dar eu am șase apartamente așa că mai sunt date la care încă mai e liber câte unul din cele șase. Însă totul este aproape dat.

Mă aștept să le dau integral până la vară. Eu le-am dat integral și anul trecut. Adică nu au existat perioade să fie liber. Le-am pus și pe site-uri și le și postez eu la mine pe profil. Când le postez, mai fac repede 3-4 cazări într-o zi și atunci se ocupă foarte repede", a explicat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: „O să mor, e clar că acolo se ajunge.” Armin Nicoară, dezvăluiri cutremurătoare despre boala care îl macină de mai mulți ani- kfetele.ro

Citeste si: Joia Mare 2023. Ce nu este bine să faci?- stirilekanald.ro

Citeste si: Informația explozivă care circulă în presa internațională: Iubita lui Pique, Clara Chia Marti ar fi bărbat la origine. Dovezile sunt șocante- radioimpuls.ro

Ouă de Paște [Sursa foto: PixaBay]

Ce secrete are Mihai Trăistariu pentru afacerile de la malul mării

Artistul a mărturisit că are și un secret pentru a-i merge bine în afaceri. Vedeta știe cum și mai ales când să își promoveze proprietățile, tocmai ca să aibă turiști și să stea liniștit din acest punct de vedere pe perioada verii.

"Eu am apartamente și au acolo tot ce trebuie. Au bucătărie dacă vor să își gătească singuri, deci surprize nu am, doar apartamentul.

Partea bună pentru ei este că este foarte ieftin. Eu le dau un apartament cu tot cu bucătărie la malul mării la 250 de lei pe noapte. Prețul pentru tot apartamentul. Vin și câte 6 persoane și câte 9, nu mă interesează câți sunt pentru că prețul este același. Stațiunea este Mamaia Nord, cea mai în vogă la ora actuală", a mai povestit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!