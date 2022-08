Mihai Trăistariu dă cărțile pe față! Artistul explică cum i-a venit ideea criogenării și ce ar face dacă ar trăi în viitor | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai României, iar atunci când va veni momentul, vedeta nu și-ar dori să moară și să fie înmormântat, ci să fie criogenat înainte de aceste clipe.

Ideea de moarte nu îi place și spune că lucrurile ar fi mult mai interesante dacă ar putea să ajungă să vadă ce se întâmplă în viitor.

Artistul s-a interesat în trecut, a aflat cum funcționează acest lucru și spune că este hotărât. Cântărețul spune că a fost impresionat în momentul în care a aflat că există deja persoane care au fost criogenate și este documentat și în ceea ce privește prețurile.

Cum i-a venit ideea criogenării lui Mihai Trăistariu

Celebrul artist a descoperit în urmă cu câțiva ani că există această posibilitate și că la ora actuală mai multe trupuri au fost înghețate. Pentru criogenarea întregului corp, se percepe o sumă de 70.000 de euro, ne-a povestit Mihai Trăistariu, însă momentan nu este posibilă și varianta dezghețării.

Citeste si: WOWbiz întreabă, vedetele răspund! Ce ar face celebritățile din România, dacă ar fi paparazzi pentru o zi| EXCLUSIV

"Am găsit întâmplător, acum vreo 7-8 ani, pe net, un articol că un baschetbalist celebru din America este criogenat de prin anii 80, când avea în jur de 40 de ani și avea un cancer terminal. Fiind atât de tânăr, au venit unii cu soluția de a-l criogena.

Există deja două centre, unul în America și unul în Anglia, costă 70.000 de euro dacă vrei să îți criogenezi tot corpul, 30.000 de euro doar capul. Ar fi o variantă să știi că măcar ai o șansă, dacă te dezgheață peste 100 – 200 de ani, să îți vindece și cancerul și poate chiar se va trăi mai mult și atunci să îți reiei viața din punctul acela, fără rude și prieteni, dar măcar să știi că nu ai murit și te-au înmormântat", a precizat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: ,,Are concerte pentru că este frumoasă." Mihai Traistariu, atac dur la adresa Antoniei- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Mihai Trăistariu explică cum se realizează criogenarea

Artistul Mihai Trăistariu ne-a explicat, pe scurt, și cum se realizează acest proces de criogenare, însă atrage atenția asupra faptului că încă nu se poate realiza și dezghețarea.

Citeste si: Mihai Trăistariu se lansează serios în afaceri. Cum vrea artistul să se îmbogățească din turism: „Banii vin din toate părțile”

"Pe mine m-a fascinat ideea și am mai cercetat și am văzut că sunt foarte mulți oameni criogenați.(...) Mie nu îmi place ideea de moarte așa că am zis că e o idee faină. Ți se scoate sângele din corp, ți se bagă o substanță albă și deocamdată tehnologia nu permite, dar peste 100 de cine știe cum va fi", a mai explicat Mihai Trăistariu.

Celebrul artist are planurile deja făcute. Spune că a vorbit deja cu prietenii și cu rudele ca la vârsta de 60 – 70 de ani, când simte că a venit momentul să fie dus repede la criogenare.

"Pe mine mă fascinează viitorul, eu am făcut matematică, fizică și mă pasionează tot ce ține de viitor. Urmăresc filmele SF și îmi place ce văd în viitor și cred că așa va fi. Mă fascinează să mă trezesc și eu peste 100 – 1.000 de ani să văd cum va fi.

O să îmi trăiesc viața aici și undeva la 60 – 70 de ani, când simt eu că deja m-am rablagit de tot mă duc și mă criogenez. Am vorbit deja cu prietenii și rudele, dacă pățesc ceva să mă ducă repede că trebuie să îmi plătesc în avans acolo și mă bagă în gheață. E o șansă să fiu trezit, poate nu se va întâmpla nimic.. nu știu, dar decât nimic asta e o variantă", a mai adăugat el.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Ce ar face Mihai Trăistariu dacă ar fi dezghețat în viitor

Artistul ne-a mărturisit și ce ar face dacă ar fi să fie înghețat în prezentul din zilele noastre și dezghețat în viitor. Mihai Trăistariu este curios ce va fi atunci, acesta fiind unul dintre motivele pentru care a luat această decizie.

Vedeta este de părere că nu ar mai exista artiști care să cânte atunci așa că o va lua de la zero și se va reinventa.

"Eu viitorul îl văd total diferit. Nici nu cred că se va mai întâmpla să se cânte, părere mea este că vor cânta roboții, va fi altfel. Mă gândeam să mă reorientez.

Mă tot gândeam cu averea strânsă, cu apartamentele, nu m-am gândit ce o să fac cu ele(...) O să o iau de la zero atunci, dar cred că atunci o să fiu un primitiv pentru că tehnologia avansează și eu cred că peste 500 – 1000 de ani se va vorbi prin telepatie(...) Poate și ei mă vor considera pe mine interesant dacă eu voi fi un primitiv", a mai explicat Mihai Trăistariu pentru WOWbiz.ro.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!