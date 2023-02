Mihai Trăistariu dă verdictul! Ce rezultat vom avea cu reprezentantul României de anul acesta la Eurovision: "L-am jurizat când era mai mic" | EXCLUSIV

In articol:

S-a decis oficial. Anul acesta, Eurovision va avea loc la Liverpool, iar reprezentatul României este un tânăr de 18 ani, Theodor Andrei. A câștigat detașat și a avut un show menit să fie învingător.

Mihai Trăistariu, părerea sinceră despre Theodor Andrei și momentul lui

Mihai Trăistariu este unul dintre veteranii concursului internațional Eurovision și știe cu ce se mănâncă această competiție. Astfel că WOWbiz l-a contactat pentru a-și da cu părerea despre reprezentantul României la Eurovision 2023. Artistul a fost sincer și transparent.

"Despre el ca artist am o părere foarte bună. Eu l-am jurizat când era mai mic, avea 10-12 ani și mergea la tot felul de concursuri, festivaluri, lua tot timpul premii mari, deci era de pe atunci talentat și avea personalitate. Se distingea din mulțime, pentru că venea și cânta foarte original. El are experiență de scenă, e talentat. Însă, nu pot să zic că piesa asta cu care s-a prezentat este ceva extraordinar, pentru Eurovision. Eu care am călcat pe scena Eurovision tind să cred că nu e o piesă pentru acest concurs. El probabil a căutat să se lansez, a văzut preselecțiile Eurovision și s-a înscris, ca o șansă să afle lumea de el. Culmea a și câștigat. Părerea mea e că nu e o piesă pentru Eurovision, e doar opinia mea personală. Acum nu știu cum gândesc alții.", a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu crede în artist, dar nu și în piesă

Mihai Trăistariu îi recunoaște talentul lui Theodor Andrei, însă nu este convins că piesa va face furori. Artistul a adăugat că tânărul încearcă să se apropie de stilul câștigătorilor italieni, ceea ce s-ar putea să nu fie autentic și original, așa cum își dorește acest concurs internațional.

"Eurovision avea un tipar până la un punct, însă de câțiva ani nu mai are, deci s-ar putea să facă. E în limba română, nu știu ce să zic, e rock. În sondaje se află pe penultimul loc, din 43 de țări e pe 42, deci nu e grozav văzut deocamdată. Dacă vine cu niște îmbunătățiri, dacă vine cu ceva la show, pentru că el e un showman. Toți zic pe internet că el îi imită pe Maneskin. Se face o comparație. Din punctul meu de vedere el e un artist foarte fain, probabil va face o carieră aici în România, că e fain, e și băiat deștept, talentat. Nu cred în piesa asta, poate trebuie altceva, doar că ăsta e stilul lui, se afișează cu așa ceva de câțiva ani, își compune singur, deci e cantautor, ceea ce e foarte fain. Îmi place ca artist, în schimb ca piesă trimisă la Eurovision, parcă n-aș băga mâna în foc că o să culeagă voturi. Asta e opinia mea, acum sper să mă contrazică.", a mărturisit Mihai Trăistariu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

