Mihai Trăistăriu, decizie radicală! Artistul, pregătit să-și întemeieze o familie: „Spuneam că vreau 12 copii, unul din fiecare zodie”

In articol:

Se pare că zilele de burlăcie ale lui Mihai Trăistariu sunt numărate! Nu, nimeni nu-l obligă să se lege la cap, el singur a luat hotărârea ca atunci când își va găsi jumătatea, să-și întemeieze o familie. Planurile lui în acest sens sunt destul de serioase, iar artistul este extrem de hotărât.

Ultima relație a acestuia s-a sfârșit în luna decembrie a anului trecut, iar de atunci nu a avut parte decât de relații pasagere, care nu aveau viitor.

„Viața personală s-a transformat, încep să îmi umplu programul. Nu sunt încrâncenat neapărat să îmi fac o relație. Ultima s-a terminat în decembrie și sunt puțin nervos din cauza asta. Poate nici nu mă pricep să păstrez o relație de lungă durată, habar nu am. Nu îmi mai fac gânduri negative, am destule pretendente care îmi scriu, îmi trimit poze de toate felurile.

Dacă am nevoie de ceva, găsesc acolo (râde). Așa și fac, când sunt singur și nu am relație, mă duc puțin, mă întorc acasă și aia e, ca să nu mă complic”, a declarat Mihai Trăistariu pentru cancan.ro.

Citeste si: Loredana Groza divorțează? Ce spune Andrei Boncea despre pozele deocheate pe care le postează artista- bzi.ro

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Instagram]

Mihai Trăistariu: „T ot întreb unde îmi e iubirea”

Artistul caută, dar nu reușește să-și găsească aleasa inimii. Pe rețelele de socializare, domnișoarele sunt de-a dreptul înnebunite după el și îi scriu în număr mare mesaje de amor. Doar că Mihai Trăistariu nu mai vrea intre în relații cu domnișoare care nu sunt serioase. Are un plan concret de viitor: vrea să se căsătorească și să aibă cel puțin 2-3 copii.

Citeste si: Mihai Trăistariu a primit un mesaj de dincolo de la mama sa: "Am visat-o de vreo 20 de ori..."

„Mă văd căsătorit, tot întreb unde îmi e iubirea și pe rețelele de socializare. Când postez așa îmi scriu câte 50 de femei odată. Mai aștept, am zis că e timp. Mi-am ales numai puștoaice care nu rezistă, care gândesc diferit. Vreau mai multă liniște.

Citeste si: Mihai Trăistariu s-a despărțit de iubita lui! Ce legătură are Dorian Popa: „Vina e a mea...”

Și tată vreau să fiu. Noi suntem patru frați, trebuia să fim șase, doi au murit înainte de naștere. În primele mele declarații de când m-am lansat spuneam că vreau 12 copii, câte unul din fiecare zodie. Eram turbat să am mulți copii. De când am școala de muzică am obosit de copii mici, nu mai vreau așa mulți. Vreo doi, trei copii tot o să fac”, a mai spus artistul petru aceeași sursă citată.