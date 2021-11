Mihai Trăistariu, dezvăluire uluitoare în direct! Adela Popescu a rămas șocată: „Vreau să îmi clonez mama și pisicile”

In articol:

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunosucți și controversați artiști din România. El a fost invitat recent în emisiunea prezentată de Adela Popescu, unde a deschis un subiect mai puțin dezbătut la posturile de televiziune. El a mărturisit că a avut o relație specială cu mama lui, care a murit în anul 2006.

El susține că a citit de-a lungul vieții despre clonare, motiv pentru care și-ar dori să își cloneze propria mamă, care și-a dat acordul înainte să se stingă din viață.

„Mama mea care a decedat a iubit medicina. Tatăl meu a fost pictor. Noi aveam în casă tot felul de resurse datorită mamei, eu citeam.

Mă documentam singur, am început să descopăr lucruri pe care nu le învățam la școală, clonarea, nemurirea, roboții și altele. La școală nășteam râsete. Prin liceu, profesoara de logică ne-a făcut un test de IQ. Eu am avut 147 din 150, nu spun ca să mă laud.

Mi-a zis că sunt diferit, că trebuie să fac lucruri mărețe. Și la muzică am tratat totul ca la olimpiadă. Am citit de clonare. Pe mama am iubit-o foarte mult, semăn cu ea la chip. Ea îmi spunea că sunt prelungirea ei, că sunt ADN-ul ei.

Mi-a zis că sunt bun și ambițios ca ea. Când s-a stins, tocmai după Eurovision am venit acasă și nu am mai găsit-o în viață. Avea ciroză”, a declarat Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu, alături de una dintre pisicile lui

Mihai Trăistariu vrea să își cloneze mama și pisicile

Nu numai că a primit confirmare din partea mamei sale, însă artistul a dezvăluit că femeia i-a lăsat două smocuri de păr pe care le are și acum acasă. Chiar dacă nu există multe cercetări cu privire la clonare, celebrul cântărțe nu își pierde speranța.

„Am avut discuții despre asta, i-am zis să îmi trimită un semn dacă există ceva dincolo. Am întrebat-o dacă o pot clona, mi-a dat acceptul și mi-a oferit mai multe smocuri de păr. Le am acasă.

Momentan nu este posibil, se întâmplă niște lucruri ciudate, organele poate nu o să funcționeze. Eu chiar dacă mi-aș clona mama, o ia de la bebeluș, o să fie mai mică ca mine. Sunt dezbateri pe tema asta, nu știu cât ar fi de adevărat”, a povestit Mihai Trăistariu.

Celebrul cântăreț este un adevărat iubitor de animale. Spre surprinderea Adelei Popescu, prezentatoarea emisiunii, Mihai Trăistariu are același plan în ceea ce privește și cele două pisici ale artistului, care au murit.

„I-aș explica. I-aș spune să se cloneze la rândul său, poate o să facă ceva mare în gândul său. E neinteresant să rămână doar o ființă clonată. Ea îmi spunea că îi moștenesc de la chip până la fire. A cântat mult.

Când am reușit în carieră, m-am dus acasă și am găsit postere cu mine. Era împlinită prin mine, am suferit crunt în ultimele 2 luni ale ei. Plângeam în fiecare zi, s-a prăpădit cam repede. Îmi era foarte greu.

Din ziua în care a murit nu am mai plâns niciodată, m-am blocat. Eu mai am niște pisici în casă, 8 am avut, 2 au murit. Eu am grijă de ele, am suferit după ele.

Le-am păstrat și lor din blăniță, am zis că nu se știe. Bănuiesc că nu o să fie ieftin, cel puțin la început. Biserica sigur e contra, nu vreau să intru în dezbaterea asta”, a mai spus artistul.