Mihai Trăistariu, dezvăluiri mai puțin cunoscute! Artistul povestește cum i-a marcat viața un accident petrecut în urmă cu 12 ani: "Plângeam și râdeam de necaz" | EXCLUSIV

Mihai Trăistariu se bucură de succes atât în România, cât și în afara granițelor. Marele artist a muncit mult în anii săi de carieră și nu este străin de compromisuri.

Atunci când vine vorba de public, artiștii fac tot ceea ce le stă în putere tocmai pentru a fii alături de publicul lor, însă uneori, după concerte, se mai aleg și cu experiențe neplăcute.

Vedeta ne-a mărturisit, în exclusivitate, că acesta este și cazul lui. În urmă cu 12 ani, Mihai Trăistariu a avut parte de o noapte de Revelion mai puțin fericită, însă totul s-a terminat cu bine și experiența i-a oferit o adevărată lecție de viață.

Mihai Trăistariu, dezvăluiri mai puțin cunoscute

Mihai Trăistariu le-a mărturisit jurnaliștilor Wowbiz.ro o întâmplare mai puțin cunoscută din viața lui, un moment petrecut chiar în noaptea de Revelion care i-a schimbat percepția despre bani. Artistul se afla singur în mașină atunci când a derapat, din cauza poleiului.

"Într-un an, de exemplu, eram singur în mașină și am făcut un mic accident. Atunci am învățat că goana asta după bani te mai duce și la catastrofe.

Eram singur, acum vreo 12 ani și cântasem de Revelion la Panciu Odobești, în județul Vrancea. Am terminat de cântat pe la 01:00 noaptea și veneam spre Constanța, spre casă. Era polei și gheață și am căzut cu mașina într-un șanț. Am alunecat. Nu aveam viteză, undeva la 60 km/h. Am alunecat într-un șanț în lateral", a mărturisit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu a plâns și a râs de necaz

Mihai Trăistariu ne-a mărturisit că nimeni nu trecea pe drum la acele ore, așa că pentru început recunoaște că a plâns și a râs de necaz vreme de câteva minute bune, după care a făcut tot ce a putut ca să iasă din șanț singur cu mașina.

"Bineînțeles că era pustiu la ora aia. Toată lumea petrecea și era plecată. Nu conducea nimeni pe șosea în noaptea de Revelion așa că m-a apucat un plâns acolo în pustietate. Am plâns un sfert de oră acolo, după care deja plângeam și râdeam de necaz și mă gândeam cum mi-am distrus eu noaptea de Revelion pentru niște bani.

Stăteam acolo în șanț singur, nimeni nu trecea să mă remorcheze și pe mine cineva. Sigur că mi-am construit eu acolo cu niște crengi, cu un lemn ca să pot să scot mașina și să plec spre Constanța. M-am mobilizat și în jumătate de oră am plecat singur spre casă", a povestit vedeta, pentru WOWbiz.ro.

"Ne sacrificăm viața pentru câțiva lei în plus"

Artistul ne-a mărturisit că în acea noapte de Revelion, după ce s-a văzut singur și fără pic de ajutor într-o situație atât de grea a realizat că uneori, banii vin și cu probleme. Mihai Trăistariu spune că a suferit când s-a văzut singur, cu mașina în șanț și fără un strop de ajutor.

"Am suferit așa în inima că mă gândeam cum am ajuns eu să cad în șanț în noaptea de Revelion pentru niște bani și să nici nu fie cineva să mă ajute.

Până la urmă, am simțit atunci că ne sacrificăm viața pentru trei lei în plus", a mai adăugat el.

