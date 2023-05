Mihai Trăistariu, disperat din cauza fratelui său: " 40 de zile a stat pe întuneric. Așteaptă să îi trimitem bani". Artistul face dezvăluiri cutremurătoare | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Trăistariu a ajuns la capătul puterilor din cauza fratelui său. Aflat la Piatra Neamț, acesta i-ar cere bani lunar artistului și ar aduna chiar datorii majore la lumina sau întreținerea pentru apartament.

Vedeta ne-a mărturisit că l-a ajutat ori de câte ori a putut, însă nu i se pare normal ca acesta să nu muncească și să fie întreținut în fiecare lună de către frați.

Artistul are doar cuvinte de laudă la adresa fratelui său ca pictor, însă nu este deloc de acord cu stilul de viață pe care îl are și mai ales cu faptul că a renunțat la meseria de profesor, acum familia fiind nevoită să îl întrețină.

Mihai Trăistariu, la capătul puterilor din cauza fratelui său

Artistul ne-a mărturisit că a ajuns la capătul puterilor. Vedeta spune că îi trimite bani fratelui său de 17 ani, chiar din momentul în care mama lor a murit. Dincolo de aceste lucruri, Mihai Trăistariu este supărat pentru că fratele său a renunțat la postul de profesor și refuză să solicite inclusiv ajutorul social de la primărie.

"Eu îmi iubesc fratele foarte mult, mai ales pentru că este artist și pentru că semănăm foarte mult. El are aceeași blândețe ca a mea, aceeași cumințenie. Excepția face că el este mult mai credincios și religios, merge numai la biserică.

El este pictor, a făcut Academia de Arte Plastice din Iași și a predat timp de 12 ani în Piatra Neamț, de unde suntem noi. A predat desen, pictură la liceu și școală generală, deci s-a întreținut singur, dar din punctul în care mama noastră a murit în 2007, el stătea cu ea, aveam un apartament de patru camere și el avea camera lui treburile lui, dar ea îi făcea mâncare și se îngrijea de casă.

Din clipa în care ea a murit, el s-a dezechilibrat să zic așa, a mai predat un an doi și și-a dat demisia de la școală. Pe noi, ceilalți frați, ne-a deranjat un pic acest lucru pentru că l-am întrebat cum o să supraviețuiască și ne-a spus că o să vândă tablouri. El este un pictor foarte cunoscut, dar a ajuns într-un punct în care nu mai supraviețuiește singur. A venit și pandemia, lumea nu are chef acum să cumpere tablouri.

Ne-am trezit așa într-un moment în care trebuie să-i trimitem bani lunar să își plătească întreținere, lumină, rămâne restant și apoi mă sună de la impozit că nu a mai plătit de doi ani. Acum, lumina nu mai era plătită din decembrie, el a ascuns asta și i-au închis lumina. De 40 de zile stătea pe întuneric în casă, își încărca telefonul la o vecină o oră dimineața și apoi pleca pe străzi cu telefonul, la modul primitiv așa haotic.

Când am ajuns eu în Piatra Neamț, l-am găsit cu becul stins. Nu a vrut să ne spună că ne supăram, dar la el facturile sunt mici în Piatra Neamț, curentul venea 50 de lei pe lună. Pe mine m-a deranjat și de aici a pornit supărarea mea, pentru că în loc să dau 50 – 100 de lei, a trebuit să plătesc 3.300 de lei. Atâta mă costă o vizită la Piatra Neamț la fratele meu pentru că nu avea lumina plătită, întreținerea s-a adunat și ea, impozitul pe casă și toate sunt neplătite. Ca să îl rebranșez la curent a trebuit să dau penalizări", a povestit Mihai Trăistariu.

Fratele lui Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Mihai Trăistariu îi trimite bani lunar fratelui său

Artistul spune că fratele său refuză să se întrețină singur și mărturisește că îi trimite bani aproape în fiecare lună pentru mâncare, dar și pentru facturi. Mihai Trăistariu recunoaște că i-ar fi milă să nu îi mai dea.

"Am ajuns să îi trimit lunar bani. Îmi scrie câteodată că nu are ce mânca să îi trimit 500 de lei. Eu îi trimit urgent, dar pentru un om la 47 de ani cât are el este un moment jenant. A ajuns un întreținut pentru că și-a dat demisia de la școală.(...) Eu și sora mea, după ce și-a dat demisia, am zis să-l ajutăm noi, dar deja a ajuns prea de tot. În luna aprilie a vândut un tablou de 100 de lei, cum să te întreții cu 100 de lei?!

Trăiește așa într-o lume paralelă. Nu știu ce mănâncă, deși lumea mi-a spus că l-au văzut la mânăstire unde se dă mâncare pe gratis. A ajuns ca un cerșetor, deși el e un băiat extrem de deștept, citește nu știm cum să rezolvăm problema asta.

Nu vrea să se întrețină singur. A văzut că noi tot îi dăm și el stă toată ziua, se plimbă prin oraș și nu face nimic. L-am rugat frumos să își facă la primărie o pensie socială pentru că el nu are venituri. Nu vrea să meargă pentru că zice că el nu e handicapat. Tot timpul îi plătesc eu, de ani de zile. Are 47 de ani, eu din 2007 îl susțin, de 17 ani. De atunci îi trimit bani aproape lunar. I-am dat telefoanele mele, are tot ce îi trebuie, acum are și apartamentul lui cu două camere, dar doarme pe jos. I-am luat pat și l-am găsit la gunoi. El este un artist excepțional, dar cu toate astea vrea să trăiască într-o sărăcie lucie", a mai explicat artistul.

Mihai Traistariu [Sursa foto: Facebook]

Mihai Trăistariu nu l-ar lua pe fratele său la Constanța

Artistul este stabilit de ani buni la Constanța, familia rămânând însă în Piatra Neamț. Întrebat dacă s-a gândit să îl ia pe fratele său la Constanța cu el, Mihai Trăistariu a fost foarte vehement.

Vedeta ne-a mărturisit că a venit la mare, i-a oferit unul din apartamentele sale tocmai ca să picteze marea, să își realizeze o serie de tablouri și poate să facă o expoziție cu vânzare însă lucrurile nu au stat deloc așa cum s-ar fi așteptat.

"Doamne ferește să-l iau la Constanța, aceasta este cea mai mare spaimă! Sora mea îmi propune, dar cum să mă leg la cap cu el și să am grijă de el aici. Nu am chef să îl țin eu. Are casa lui, prefer să știu că stă acolo, să îi mai trimit un ban, decât să îl am eu pe cap. L-am avut anul trecut în octombrie, l-am adus la unul din apartamentele mele de la mare, i-am zis să stea 10 zile acolo să picteze marea. I-am umplut frigiderul, i-am dat și 1.000 de lei de cheltuială.

După o zi două l-am sunat, era în casă. Ieșise puțin cu o zi înainte, dar s-a rătăcit și a zis că după 30 de minute s-a întors înapoi. Din momentul acela nu a mai ieșit, a stat și a dormit și s-a uitat la televizor", a mai precizat vedeta, pentru WOWbiz.ro.

